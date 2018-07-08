Тиери Анри помага на Белгия срещу Франция

"Той е много важен за нас точно в този турнир. Много футболисти ходят при него за съвет. Той е на наша страна и ни дава точната информация", коментира Вермален.

"Отчаяно искаме да се класираме за финала. Ако не го направим, ще бъде огромно разочарование. Амбицията ни е точно да стигнем до мача за титлата. Освен това, искаме да спечелим финала, след като отстранихме един от най-големите фаворити. Точно поради тази причина смятам, че сме на правилния път. Франция също е един от топ фаворитите", каза още опитният бранител по време на пресконференция. Белгия играе срещу Франция на 10 юли в Санкт Петербург.