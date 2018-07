Каспаров поздрави Хърватия за победата над Русия

Хърватите спечелиха драматичния плейоф след изпълнение на дузпи и сложиха край на мечтата на домакините.

Каспаров изразява и надеждата си свободния свят да окаже същата съпротива на Путин в политиката, както хърватите са сторили това на футболното поле.

Bravo Hrvatska! I only wish the free world would show the same resilience fighting Putin's advances in the geopolitical field as the Croatians demonstrated on the football field!