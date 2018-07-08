Давор Шукер: При 2:1 ударих една водка за сърцето!

Президентът на Хърватската футболна федерация Давор Шукер призна, че не е успял да се справи с напрежението по време на 1/4-финалния сблъсък между "шахматистите" и Русия от Мондиал 2018.

"Знам как Испания се наслаждаваше на момента, когато спечели два пъти европейската и веднъж световната титла. Сега е нашият момент и се надявам да триумфираме.



Не се интересуваме от 1998 година. Най-важно е настоящото ни представяне. Много съм щастлив. Русия не бе лесен съперник. Когато поведохме с 2:1, отидох да изпия една водка за сърцето. Това е съвет, който майка ми ми даде.

Радвам се, защото Хърватия може да се превърне в голямата изненада на Световното първенство. Футболистите са готови да напишат история. Видях го в техните очи", каза Шукер.

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