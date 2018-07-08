Жиру: Искам да докажа на Анри, че е избрал грешната страна

Нападателят на Франция Оливие Жиру иска да докаже на легендата на френския футбол Тиери Анри, че е избрал грешната страна, съгласявайки се да стане помощник-треньор на националния отбор на Белгия . Двата тима играят във вторник в полуфинал на Световното първенство. "Странно е, че Тиери Анри ще бъде срещу нас в този мач. Но бих бил много горд със себе си, ако успея да му покажа, че е избрал грешната страна", заяви Жиру.

"Разбира се, бих предпочел Анри да беше в нашия лагер и да дава на мен и на другите нападатели в отбора съвети, но не искам да бъда ревнив", добави 31-годишният Жиру, който неведнъж е бил критикуван от Анри за играта си. "Това, което Анри каза преди няколко години за мен, си остава в миналото. Моята работа е да играя добре на терена и да представям Франция по най-добрия възможен начин. Имам голямо желание да победим в този мач и се надявам, че и съотборниците ми изпитват такова", каза още Жиру.