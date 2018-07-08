БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Бащата на Йозил: В Германия още има предразсъдъци срещу турците

08 юли 2018 | 14:55 - Обновена
Германският национал Месут Йозил преживя кошмар покрай участието на Бундестима на Мондиала това лято и няма да е изненада, ако реши да се откаже от бъдещи игри за състава. Това препоръча и баща му Мустафа. Както е известно, футболистът на Арсенал си навлече гнева на германските фенове и медии, след като преди началото на първенството се снима с турския държавен глава Реджеп Таийп Ердоган, а след това го нарече “моят президент”. За капак Йозил се представи слабо в Русия.

“Месут е разочарован и засегнат от всичко това срещу него - коментира Мустафа Йозил пред Bild Am Sonntag. - Той играе за Германия от 9 години насам и е направил много за своята родина. А сега се превръща в изкупителна жертва. Ако бях на негово място, щях да се откажа от “маншафта”.
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“Той не е искал историята с Ердоган да се превръща в политически проблем - продължи таткото на играча. - По принцип Месут не желаеше тази снимка да се разпространява, но от екипа на Ердоган го направиха така. Та той има снимки и с Ангела Меркел, но е срамежлив и му е трудно да откаже. Ердоган бил диктатор? Кажете ми тогава защо Световното първенство е в Русия, начело на която е един автократ. А следващият Мондиал пък ще е в Катар. За съжаление, в Германия продължава да има хора с предразсъдъци спрямо нас турците. А освен всичко Месут е роден в Гелзенкирхен, там е израснал. Защо да играе за Турция, като там ходи само за ваканцията си. Моето семейство е в Германия от 50 години насам. Бих казал, че на 80% той е германец и турчин за останалите 20%.”
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Южна Корея
2:0краен резулат
Германия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Марк Гайгер
23
2
5
14
19
20
8
15
17
22
7
1
5
15
11
10
13
8
18
23
9
20
Шин Тае-йон
Йоахим Льов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Йонг Лий Йонг Лий2 Джошуа Кимих18 Джошуа Кимих
Йон-Сун Юн Йон-Сун Юн5 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Чул Хон Чул Хон14 Йонас Хектор3 Йонас Хектор
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Сами Кедира6 Сами Кедира
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Тони Кроос8 Тони Кроос
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Леон Горетцка14 Леон Горетцка
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Месут Йозил10 Месут Йозил
Джа-Чеол Коо Джа-Чеол Коо13 Марко Ройс11 Марко Ройс
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Резерви
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Марио Гомес23 Марио Гомес
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Юлиан Брант20 Юлиан Брант
Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Юнг-Гвон Кимгол Юнг-Гвон Ким  90'
Хеунг-Мин Сонгол Хеунг-Мин Сон 
Хий-Чан Хуанизлиза Хий-Чан Хуан  79'
Йо-Хан Ковлиза Йо-Хан Ко 
78' Йонас Хектор  Йонас Хекторизлиза
Юлиан Брант  Юлиан Брантвлиза
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  69'
Се-Йон-Жоовлиза Се-Йон-Жоо 
Хеунг-Мин Сонжълт картон Хеунг-Мин Сон  65'
63' Леон Горетцка  Леон Горетцкаизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
58' Сами Кедира  Сами Кедираизлиза
Марио Гомес  Марио Гомесвлиза
Джа-Чеол Кооизлиза Джа-Чеол Коо  56'
Хий-Чан Хуанвлиза Хий-Чан Хуан 
Сьон-Мин Муунжълт картон Сьон-Мин Муун  48'
Жае-Сун Лийжълт картон Жае-Сун Лий  23'
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  9'
2 Голове 0
3 Ъглови удари 9
8 Центрирания 42
0 Засади 1
5 Точни удари 6
11 Тъчове 23
6 Неточни удари 13
18 Удари от вратата 10
31 Притежание на топката % 69
4 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 5
3 Смени 3
2 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Хеунг-Мин Сон
90'
 
2:0
Юнг-Гвон Ким
90'
 

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 6289

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адд
(Гост) 3
отговор
08 юли 2018 | 18:09

След като и бащата защитава толкова турския президент и турците, значи синът му, който явно също ср смята за турчин, няма място в немския национален отбор. Рейтинг: 5 0

Bicepsa
(Гост) 2
отговор
08 юли 2018 | 15:44

ima li rezani Рейтинг: 0 1

.
(Гост) 1
отговор
08 юли 2018 | 15:03

Щом като е повече германец, да не пише "моят президент" под снимка с Ердоган,защото така загатва, че е турчин. Също като ония албанци в Швейцарския отбор.. Рейтинг: 34 0

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играч на мача
  • Франция Белгия
  • Хърватия Англия

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