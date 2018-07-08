Бащата на Йозил: В Германия още има предразсъдъци срещу турците

“Той не е искал историята с Ердоган да се превръща в политически проблем - продължи таткото на играча. - По принцип Месут не желаеше тази снимка да се разпространява, но от екипа на Ердоган го направиха така. Та той има снимки и с Ангела Меркел, но е срамежлив и му е трудно да откаже. Ердоган бил диктатор? Кажете ми тогава защо Световното първенство е в Русия, начело на която е един автократ. А следващият Мондиал пък ще е в Катар. За съжаление, в Германия продължава да има хора с предразсъдъци спрямо нас турците. А освен всичко Месут е роден в Гелзенкирхен, там е израснал. Защо да играе за Турция, като там ходи само за ваканцията си. Моето семейство е в Германия от 50 години насам. Бих казал, че на 80% той е германец и турчин за останалите 20%.”

Германският национал Месут Йозил преживя кошмар покрай участието на Бундестима на Мондиала това лято и няма да е изненада, ако реши да се откаже от бъдещи игри за състава. Това препоръча и баща му Мустафа. Както е известно, футболистът на Арсенал си навлече гнева на германските фенове и медии, след като преди началото на първенството се снима с турския държавен глава Реджеп Таийп Ердоган, а след това го нарече “моят президент”. За капак Йозил се представи слабо в Русия “Месут е разочарован и засегнат от всичко това срещу него - коментира Мустафа Йозил пред Bild Am Sonntag. - Той играе за Германия от 9 години насам и е направил много за своята родина. А сега се превръща в изкупителна жертва. Ако бях на негово място, щях да се откажа от “маншафта”.