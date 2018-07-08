Медиите в Русия поздравиха националите

Футболистите от националния отбор на Русия бяха приветствани като национални герои от медиите в страната, въпреки загубата от Хърватия след дузпи и отпадането на четвъртфиналите на Мондиал 2018. За първи път Русия се класира сред осемте най-добри отбора на Световно първенство. Тимът загуби снощи от Хърватия с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши 1:1, а продълженията 2:2. Те са "шампиони на нашите сърца", написа "Спорт Експрес". "Преди месец руските фенове можеха само да се засмеят на твърденията, че Сборная може да достигне толкова далеч", пише още вестникът. "Жалко е, но благодаря!", е заглавието на "Комсомолска правда".

"Тази история не е за футбол, а за това как 23 момчета, треньори и всички в щаба станаха един отбор и отхвърлиха твърденията, че са губещи", допълва изданието. Вестник "Московски Комсомолец" пише: "Нашият национален отбор загуби, но ние можем да се гордеем с тях". "Приказката на руския национален отбор по футбол приключи, но не и преди да стигне до четвъртфиналите на шампионата, на който бяха домакин", се казва още в статията. Руските футболисти се завърнаха тази сутрин в Москва и по-късно днес ще се срещнат с привърженици на отбора във фен-зоната в руската столица. Играчите благодариха на феновете за подкрепата по време на шампионата. "Отборът благодари на своите фенове за подкрепата, без която би било невъзможно да се постигнат такива резултати", се казва в изявление на тима.