|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Президентът на Хърватия поздрави “шахматистите” за победата над Русия в съблекалнята (видео + снимки)08 юли 2018 | 14:06 - Обновена
This is the lady who inspired Croatia tonight. She was present. She shouted horse. She screamed. She jumped. She shook Dimitr's hand. Yes, she is more than a mother to the Croats. Hail Kolinda Grabar-Kitarovi. pic.twitter.com/H4QeNvh5z7— Philip Etale (@EtalePhilip) July 7, 2018
Грабар-Китарович, която изгледа на живо и други от мачовете на хърватите до момента на Мондиала, се върна в Русия за елиминационния мач с домакините.
Dakle nisam jedini koji je stekao utisak da je Kolinda svojevrsna maskota. pic.twitter.com/VM1fyDbA7r— Rasen (@od_ociju_plavih) July 8, 2018
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|23
|Даниел Субашич
|Марио Фернандес
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Иля Кутепов
|3
|6
|Деян Ловрен
|Сергей Игнашевич
|4
|21
|Дамгой Вида
|Фьодор Кудряшов
|13
|3
|Иван Стринич
|Далер Кузяев
|7
|7
|Иван Ракитич
|Роман Зобнин
|11
|10
|Лука Модрич
|Александър Самедов
|19
|18
|Анте Ребич
|Александър Головин
|17
|9
|Андрей Крамарич
|Денис Черишев
|6
|4
|Иван Перишич
|Артьом Дзюба
|22
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Алан Дзагоев
|9
|8
|Матео Ковачич
|Александър Ерохин
|21
|11
|Мачело Брожович
|Фьодор Смолов
|10
|22
|Йосип Пиварич
|Юри Газински
|8
|5
|Ведран Чорлука
|Марио Фернандесгол
|115'
|114'
|Йосип Пиваричжълт картон
|Юри Газинскижълт картон
|109'
|Александър Головинизлиза
|102'
|Алан Дзагоеввлиза
|101'
|Дамгой Видагол
|Дамгой Видажълт картон
|97'
|Шиме Вршалкоизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|88'
|Андрей Крамаричизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|Артьом Дзюбаизлиза
|79'
|Юри Газинскивлиза
|74'
|Иван Стриничизлиза
|Йосип Пиваричвлиза
|Денис Черишевизлиза
|67'
|Фьодор Смоловвлиза
|63'
|Иван Перишичизлиза
|Мачело Брожовичвлиза
|Александър Самедовизлиза
|54'
|Александър Ерохинвлиза
|39'
|Андрей Крамаричгол
|38'
|Иван Стриничжълт картон
|35'
|Деян Ловренжълт картон
|Денис Черишевгол
|31'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
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