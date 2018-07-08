Президентът на Хърватия поздрави “шахматистите” за победата над Русия в съблекалнята (видео + снимки)

This is the lady who inspired Croatia tonight. She was present. She shouted horse. She screamed. She jumped. She shook Dimitr's hand. Yes, she is more than a mother to the Croats. Hail Kolinda Grabar-Kitarovi. pic.twitter.com/H4QeNvh5z7 — Philip Etale (@EtalePhilip) July 7, 2018

Dakle nisam jedini koji je stekao utisak da je Kolinda svojevrsna maskota. pic.twitter.com/VM1fyDbA7r — Rasen (@od_ociju_plavih) July 8, 2018

Русокосата дама бе облечена с футболна фланелка отпразнува бурно головете на националния тим на нейната държава, впечатлявайки останалите гости във ВИП-ложата.

Президентът на Хърватия Колинда Грабар-Китарович поздрави футболистите за класирането им на полуфиналите на Мондиал 2018. Тя беше на трибуните на стадиона в Сочи, а след това влезе в съблекалнята на хърватите и се снима с тима.Колинда Грабар-Китарович спечели феновете с емоциите си по време на 1/4-финалния сблъсък с Русия, който “шахматистите” спечелиха след изпълнение на дузпи, на Световното първенство по футбол.Грабар-Китарович, която изгледа на живо и други от мачовете на хърватите до момента на Мондиала, се върна в Русия за елиминационния мач с домакините.Президентът на Хърватия бе на трибуните в Сочи в компанията на президента на ФИФА Джани Инфантино и руския премиер Дмирий Медведев.