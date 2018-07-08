Азар е резервен план за Реал Мадрид

Един от героите на Белгия Еден Азар , е сред вариатите за заместник на Кристиано Роналдо в Реал Мадрид. Водещите спортни медии в Испания - Marca и AS, го възприемат съответно като план “В” (б.р. “Б”) и план “С”. Бразилецът Неймар е големият фаворит на Флорентино Перес, но в момента изглежда твърде недостижим заради сериозната си обвързаност с Пари Сен Жермен.

u Според Marca втори в списъка е белгийският техничар на Челси, който често загатва, че не е бетониран на “Стамфорд Брижд”. Публикацията на AS поставя Килиан Мбапе преди Азар и затова белгиецът е едва трети избор за Флорентино.

Еден е доста по-евтин от споменатите играчи на Пари Сен Жермен, чиято единична цена е над 200 милиона евро. 27-годишният полузащитник от няколко лета флиртува с Реал Мадрид и е постоянно свързван с “лос бланкос”. Наскоро Азар отказа да поднови договора си при предложение за годишна заплата от 18 милиона. Настоящият му контракт е до 2020 година.