Хърватите към англичаните: Ще си ходите вкъщи

Битката за място на финала е в сряда от 21:00 часа.

В Хърватия са на върха на щастието след прогреса на националния тим на Мондиала в Русия. “Ватрените” вече си гарантираха участие на полуфиналите, където техен съперник ще са англичаните. “На дневен ред вече идва великата Англия. Следващата стъпка - отивате си вкъщи”, пише “Sportske Novosti”.“Англичаните? Винаги е приятно да играем с тях. Те са измислили играта и винаги са били труден противник. Англичаните са специален противник, макар за последните 50 години да имат по-малко медали от Хърватия. И все пак този противник заслужава уважение, без значение че много техни поколения са губели”, допълва местното издание.