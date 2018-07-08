Русия ще получи сериозна премия за представянето си на Мондиала

Международната федерация по футбол (ФИФА) ще изплати на Руския футболен съюз премия в размер на 16 милиона долара за представянето на националния отбор на Мондиал 2018. Русия достигна до четвъртфиналите, където загуби с 4:3 след изпълнение на дузпи от Хърватия

Редовното време и продълженията завършиха 2:2. Общият награден фонд на Световното първенство е 400 милиона долара. Победителят ще получи 38 милиона, а финалистът - 28 милиона долара. Отборите, заели трето и четвърто място, взимат съответно 24 и 22 милиона долата, от 5-о до 8-о място - по 16 милиона долара, от 9-о до 16-о място - по 12 милиона долара, а от 17-о до 32-о място - по 8 милиона долара.