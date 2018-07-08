БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Как така Англия стана толкова добра на статични положения?

08 юли 2018 | 12:23 - Обновена
Как така Англия стана толкова добра на статични положения?
Националният отбор на Англия се класира на полуфиналите на световно първенство за първи път от 28 години, а феновете вече мечтаят за втора купа след триумфа през 1966-а.
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Огромно впечатление в тима на Гарет Саутгейт прави невероятната успеваемост от статични положения - нещо, което досега е носило повече главоболие на англичаните, отколкото радост (не става въпрос само за дузпите, макар че именно на Мондиал 2018 падна и тази “прокоба” за “трите лъва”).

Преди началото на шампионата в Русия англичаните не бяха реализирали гол от корнер от 2010-а насам, когато Матю Ъпсън се разписа по такъв начин при 1:4 от Германия в един от най-известните мачове през новия век.
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На Мондиал 2018 цели четири от 11-те гола на англичаните са след центрирания от корнер - два на Хари Кейн и по един на Джон Стоунс и Хари Магуайър - а още четири са от друг тип статични положения. Кейн има три гола от дузпи, а Стоунс вкара още едно попадение след изпълнение на фаул срещу Панама.

“Евроспорт” отбелязва, че причината е в добрата работа на треньора на нападателите Алан Ръсел, който е бил наставник в САЩ и оттам е забелязал примери за облагодетелстване от статични положения. Гарет Саутгейт също е почерпил опит от американците - най-вече от NBA и NFL - като ги прилага в стремежа си да показва на футболистите как да се борят за по-добра позиция в малки пространства.

Швеция - Англия@@@


Най-явен пример за заучено положение е начинът, по който футболистите се нареждат един зад друг в една или две колони (по трима) около дузпата при корнери и впоследствие се разгръщат в непредвидим за съперника начин.

В Англия вярват, че именно това ще натежи в тяхна полза на полуфиналите, защото 73% от головете им са от статични положения, докато другите отбори изостават в това отношение - Франция (33%), Белгия (29%) и Хърватия (30%).
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
0:2краен резулат
Англия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Бьорн Кайперс
1
5
4
18
3
6
8
7
17
9
11
1
2
5
12
6
18
17
7
4
9
19
Яне Андерсон
Гарет Саутгейт
4-4-2
3-5-2
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Емил Крафт Емил Крафт16 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Деле Али20 Деле Али
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Албин Екдал Албин Екдал8 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Маркус Берг Маркус Берг9 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Джон Гуидети Джон Гуидети11 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Мартин Олсон Мартин Олсон5 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Понтус Янсон Понтус Янсон18 Фабиан Делф17 Фабиан Делф
Себастиан Ларсонжълт картон Себастиан Ларсон  90' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Джон Гуидетижълт картон Джон Гуидети  87' Хари Магуайър  Хари Магуайържълт картон
Емил Крафтизлиза Емил Крафт  85' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънизлиза
Понтус Янсонвлиза Понтус Янсон  Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
77' Деле Али  Деле Алиизлиза
Фабиан Делф  Фабиан Делфвлиза
Ола Тойвоненизлиза Ола Тойвонен  65'
Джон Гуидетивлиза Джон Гуидети 
Емил Форшбериизлиза Емил Форшбери 
Мартин Олсонвлиза Мартин Олсон 
59' Деле Али  Деле Алигол
30' Хари Магуайър  Хари Магуайъргол
0 Голове 2
1 Ъглови удари 6
17 Центрирания 26
2 Засади 1
3 Точни удари 2
26 Тъчове 24
3 Неточни удари 5
12 Удари от вратата 9
43 Притежание на топката % 57
2 Жълти картони 1
1 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
10 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
30'
0:1
Хари Магуайър
 
59'
0:2
Деле Али
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 1947

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