Полицията в Пекин разби незаконен сайт за онлайн залози от Мондиал 2018

Полицията в китайската столица Пекин разби голям сайт за онлайн залози с оборот от повече от 320 милиона юана (над 48 милиона долара), с помощта на който се е осъществявало приемане на залози на мачовете от Световното първенство по футбол в Русия . Арестувани са 46 души. За провеждане на акцията са били използвани около 200 служители на службите за сигурност.

Били са иззети компютри и множество банкови карти. Според предварителна информация от разследването 14 души от задържаните след разпит са били арестувани във връзка с повдигнати обвинения в нарушение на наказателното право. Организирането на онлайн залагания на футболни мачове, както и участието в тях, е забранено в Китай. Според законодателството за такъв вид нелегален бизнес се полагат до 10 години лишаване от свобода и солидна финансова глоба.