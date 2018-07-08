"Контра Мондиал": Колко силни в действителност са Англия и Хърватия?

Англия и Русия - Последните два четвъртфинални сблъсъка на Световното първенство: Швеция Хърватия , бяха основна тема на днешното издание на “Контра Мондиал”. Журналистите Александър Димитров, Даниел Любомиров, Радослав Стойков и Денислав Денчев анализираха двата двубоя и потърсиха силните и слабите страни на победителите.

Те изразиха своите мнения относно шансовете на двата тима в битката помежду им. Как ще се отрази на обстановката в отбора на “шахматистите” прополитическото изказване на Домогой Вида, който посвети победата на Украйна?

Журналистите погледнаха и към другия полуфинал, оформен в петък: Франция срещу Белгия . Гледайте запис на предаването във вграденото видео и във видео секцията на сайта.

Следващото предаване на “Контра Мондиал” ще е в сряда от 10,00 часа след първия полуфинал и непосредствено преди втория.