Ловрен: Способни сме да пренапишем историята

Хърватският защитник Деян Ловрен чака с нетърпение полуфинала на Мондиал 2018 срещу Англия. Той вече няколко години играе на Острова и познава отлично всички играчи на "трите лъва".

"Двете победи с дузпи ни дават невероятна увереност. Знаем, че сме способни на много. Англия обаче е един от фаворитите, така че трябва да уважаваме съперника. Нямаме какво да губим, ще се постараем да се насладим на мача и да пренапишем историята", заяви Ловрен.



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В началото почти никой не ни слагаше в сметките и това беше добре за нас. Останаха само най-добрите отбори. Много е приятно в рамките на месеца да играеш финал в Шампионската лига и да си на полуфинал на световно първенство. Надявам се отново да стигна до последния мач", продължи защитникът на Ливърпул.

"Хари Кейн е сред най-добрите нападатели в света и заслужава всички похвали по свой адрес. Той вече 3 години играе на много високо ниво и постоянно вкарва голове. Харесва ми да се изправям срещу такива футболисти. Това е голямо предизвикателство, но аз обичам да доказвам на себе си, че съм сред най-добрите на своя пост", каза още Ловрен.





