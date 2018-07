Комплимент от Ибра

Шведската звезда Златан Ибрахимович похвали футболистите от националния отбор за представянето има на Мондиал 2018. "Тре кронур" стигнаха до четвъртфиналите, но загубиха с 0:2 от Англия. Въпреки това, Ибра остана впечатлен от възпитаниците на селекционера Яне Андерсон и им благодари с любопитен пост в Twitter.

"Всеки футболист от националния отбор трябва да получи Златна топка в Швеция. Това, което те направиха, ще бъде помнено вечно. Благодаря ви за шоуто", написа Златан, който обикновено използва хвалебствени слова единствено за себе си.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99