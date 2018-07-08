Хърватски национал подразни Русия с националистически лозунг (видео)

Защитникът на Хърватия Домагой Вида си навлече гнева на руските фенове не само с гола си във вратата на Игор Акинфеев в снощния четвъртфинал от Мондиал 2018, спечелен от "шахматистите" след дузпи, но и с публикувано малко по-късно видео. То беше качено във Facebook от украинския журналист Ондрей Шахов, който е записал Вида и помощника на селекционера Златко Далич - Огнен Вукоевич. Двамата са бивши футболисти на Динамо (Киев) и се обърнаха към феновете на украинския гранд.

"Слава на Украйна!", възкликна Вида, а Вукоевич продължи: "Тази победа е за Динамо и за Украйна."

"Давай, давай!", продължи Вида, а за край на съвместното видео бившият му съотборник добави: "Хърватия, напред!".

Поздравът "Слава на Украйна" е мото на украинските националисти и със сигурност е ядосал руснаците, но Вида заяви, че не е целял това.

Игрок сборной Хорватии Вида отметил победу над Россией словами "Слава Украине": https://t.co/4IXWrqcQuu pic.twitter.com/EULVRakhkk — Life | Новости (@lifenews_ru) 7 юли 2018 г.

"Отнасям се с уважение към руския народ. Това беше просто шега към моите приятели от Украйна. Футболът не трябва да се смесва с политиката. Не съм имал предвид нищо лошо", коментира Домагой Вида.

"Обичам Киев и Украйна, там играх 5 години. Но политиката не ме вълнува, мисля само за футбол", добави бранителят.





