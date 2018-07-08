Двама ветерани се оттеглиха от Сборная

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Двама ветерани се оттеглиха от Сборная08 юли 2018 | 06:39 - Обновена
Снощната драматична загуба с дузпи от Хърватия на 1/4-финалите на световното първенство беше последен мач с екипа на Русия за двама от най-опитните в тима - Сергей Игнашевич и Александър Самедов. 38-годишният Игнашевич прекрати кариерата си, докато Самедов и през новия сезон ще играе за Спартак (Москва).
"Това е всичко! Много е трудно да го осмисля, но е факт. Получавам огромен поток от съобщения и е невъзможно да отговоря на всички и да благодаря за топлите думи. Дори не можех да си представя, че ще се откажа на толкова високо ниво. Щастлив съм, че бях част от този отбор, воден от този треньор, и с вас, привържениците. Благодаря специално и на феновете на ЦСКА (Москва). Прегръщам ви", написа в Instagram Игнашевич.
Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было... Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота... Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич
Славният защитник на "армейците" подписа с клуба през 2004 година. за 14 сезона той изигра общо 381 мач и вкара 35 гола, като дълго време беше и капитан на отбора. В този период Игнашевич спечели 18 трофея, включително Купата на УЕФА и 5 титли на Русия.
За националния тим бранителят записа 127 мача със 7 гола. Той е бронзов медалист от Евро 2008.
Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.— Сборная России (@TeamRussia) 7 юли 2018 г.
Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU
Решението на Самедов да се оттгели от Сборная също не е изненадващо. Дясното крило дебютира през 2011 година и има общо 53 мача и 7 гола за Русия.
"Факт е, че сме много разочаровани, но показахме, че хората могат да се гордеят с отбора. Играхме достойно. Жалко, че отпаднахме по този начин. Беше хубав мач, с невероятни емоции. Дузпите? Трудно е да говоря, още съм разстроен. Бяхме на крачка от полуфиналите. Важното е, че променихме отношението на хората към националния тим. Гръбнакът на отбора ще се запази. Сигурен съм, че ни чакат успехи. Аз бях взел своето решение отдавна. Това бее последният ми мач за Сборная", сподели 33-годишният Самедов.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|23
|Даниел Субашич
|Марио Фернандес
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Иля Кутепов
|3
|6
|Деян Ловрен
|Сергей Игнашевич
|4
|21
|Дамгой Вида
|Фьодор Кудряшов
|13
|3
|Иван Стринич
|Далер Кузяев
|7
|7
|Иван Ракитич
|Роман Зобнин
|11
|10
|Лука Модрич
|Александър Самедов
|19
|18
|Анте Ребич
|Александър Головин
|17
|9
|Андрей Крамарич
|Денис Черишев
|6
|4
|Иван Перишич
|Артьом Дзюба
|22
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Алан Дзагоев
|9
|8
|Матео Ковачич
|Александър Ерохин
|21
|11
|Мачело Брожович
|Фьодор Смолов
|10
|22
|Йосип Пиварич
|Юри Газински
|8
|5
|Ведран Чорлука
|Марио Фернандесгол
|115'
|114'
|Йосип Пиваричжълт картон
|Юри Газинскижълт картон
|109'
|Александър Головинизлиза
|102'
|Алан Дзагоеввлиза
|101'
|Дамгой Видагол
|Дамгой Видажълт картон
|97'
|Шиме Вршалкоизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|88'
|Андрей Крамаричизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|Артьом Дзюбаизлиза
|79'
|Юри Газинскивлиза
|74'
|Иван Стриничизлиза
|Йосип Пиваричвлиза
|Денис Черишевизлиза
|67'
|Фьодор Смоловвлиза
|63'
|Иван Перишичизлиза
|Мачело Брожовичвлиза
|Александър Самедовизлиза
|54'
|Александър Ерохинвлиза
|39'
|Андрей Крамаричгол
|38'
|Иван Стриничжълт картон
|35'
|Деян Ловренжълт картон
|Денис Черишевгол
|31'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 346
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