Двама ветерани се оттеглиха от Сборная

Снощната драматична загуба с дузпи от Хърватия на 1/4-финалите на световното първенство беше последен мач с екипа на Русия за двама от най-опитните в тима - Сергей Игнашевич и Александър Самедов. 38-годишният Игнашевич прекрати кариерата си, докато Самедов и през новия сезон ще играе за Спартак (Москва).

"Това е всичко! Много е трудно да го осмисля, но е факт. Получавам огромен поток от съобщения и е невъзможно да отговоря на всички и да благодаря за топлите думи. Дори не можех да си представя, че ще се откажа на толкова високо ниво. Щастлив съм, че бях част от този отбор, воден от този треньор, и с вас, привържениците. Благодаря специално и на феновете на ЦСКА (Москва). Прегръщам ви", написа в Instagram Игнашевич.

Славният защитник на "армейците" подписа с клуба през 2004 година. за 14 сезона той изигра общо 381 мач и вкара 35 гола, като дълго време беше и капитан на отбора. В този период Игнашевич спечели 18 трофея, включително Купата на УЕФА и 5 титли на Русия.

За националния тим бранителят записа 127 мача със 7 гола. Той е бронзов медалист от Евро 2008.

Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.

Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU — Сборная России (@TeamRussia) 7 юли 2018 г.

Решението на Самедов да се оттгели от Сборная също не е изненадващо. Дясното крило дебютира през 2011 година и има общо 53 мача и 7 гола за Русия.

"Факт е, че сме много разочаровани, но показахме, че хората могат да се гордеят с отбора. Играхме достойно. Жалко, че отпаднахме по този начин. Беше хубав мач, с невероятни емоции. Дузпите? Трудно е да говоря, още съм разстроен. Бяхме на крачка от полуфиналите. Важното е, че променихме отношението на хората към националния тим. Гръбнакът на отбора ще се запази. Сигурен съм, че ни чакат успехи. Аз бях взел своето решение отдавна. Това бее последният ми мач за Сборная", сподели 33-годишният Самедов.





