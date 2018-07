Двама ветерани се оттеглиха от Сборная

Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было... Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота... Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич

