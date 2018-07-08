Вида: Искаме титлата

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Вида: Искаме титлата08 юли 2018 | 05:10 - Обновена
Защитникът на Хърватия Домагой Вида коментира със задоволство победата с дузпи над Русия в 1/4-финалите на Мондиал 2018. Бранителят на Бешикташ се разписа в продълженията, а след това беше точен и от бялата точка.
"Много се радвам, че вкарах гол и Хърватия победи. Вече сме на полуфиналите. Русия е добър отбор и показа хубав футбол. При тях е трудно да окроиш един човек. И двата отбора се борихме с всички сили в продължение на 1120 минути", заяви Вида.
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"С Англия ще е много трудно, но искаме да станем световни шампиони. Чух, че руснаците са ни благодарни за мача с Англия през 2007 година. Ние винаги играем честно. Тук, на световното първенство, отново го показахме", добави защитникът.
Мачът, за който бе попитан Вида, се игра през 2007 година. Тогава хърватите вече си бяха осигурили класиране за Евро 2008, но въпреки това победиха Англия с 3:2 на "Уембли", а от резултата се възползва Сборная и с успех с 1:0 над Андора измести "трите лъва" от второто място.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|23
|Даниел Субашич
|Марио Фернандес
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Иля Кутепов
|3
|6
|Деян Ловрен
|Сергей Игнашевич
|4
|21
|Дамгой Вида
|Фьодор Кудряшов
|13
|3
|Иван Стринич
|Далер Кузяев
|7
|7
|Иван Ракитич
|Роман Зобнин
|11
|10
|Лука Модрич
|Александър Самедов
|19
|18
|Анте Ребич
|Александър Головин
|17
|9
|Андрей Крамарич
|Денис Черишев
|6
|4
|Иван Перишич
|Артьом Дзюба
|22
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Алан Дзагоев
|9
|8
|Матео Ковачич
|Александър Ерохин
|21
|11
|Мачело Брожович
|Фьодор Смолов
|10
|22
|Йосип Пиварич
|Юри Газински
|8
|5
|Ведран Чорлука
|Марио Фернандесгол
|115'
|114'
|Йосип Пиваричжълт картон
|Юри Газинскижълт картон
|109'
|Александър Головинизлиза
|102'
|Алан Дзагоеввлиза
|101'
|Дамгой Видагол
|Дамгой Видажълт картон
|97'
|Шиме Вршалкоизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|88'
|Андрей Крамаричизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|Артьом Дзюбаизлиза
|79'
|Юри Газинскивлиза
|74'
|Иван Стриничизлиза
|Йосип Пиваричвлиза
|Денис Черишевизлиза
|67'
|Фьодор Смоловвлиза
|63'
|Иван Перишичизлиза
|Мачело Брожовичвлиза
|Александър Самедовизлиза
|54'
|Александър Ерохинвлиза
|39'
|Андрей Крамаричгол
|38'
|Иван Стриничжълт картон
|35'
|Деян Ловренжълт картон
|Денис Черишевгол
|31'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 687
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