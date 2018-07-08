Вида: Искаме титлата

Защитникът на Хърватия Домагой Вида коментира със задоволство победата с дузпи над Русия в 1/4-финалите на Мондиал 2018. Бранителят на Бешикташ се разписа в продълженията, а след това беше точен и от бялата точка.

"Много се радвам, че вкарах гол и Хърватия победи. Вече сме на полуфиналите. Русия е добър отбор и показа хубав футбол. При тях е трудно да окроиш един човек. И двата отбора се борихме с всички сили в продължение на 1120 минути", заяви Вида.



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"С Англия ще е много трудно, но искаме да станем световни шампиони. Чух, че руснаците са ни благодарни за мача с Англия през 2007 година. Ние винаги играем честно. Тук, на световното първенство, отново го показахме", добави защитникът.

Мачът, за който бе попитан Вида, се игра през 2007 година. Тогава хърватите вече си бяха осигурили класиране за Евро 2008, но въпреки това победиха Англия с 3:2 на "Уембли", а от резултата се възползва Сборная и с успех с 1:0 над Андора измести "трите лъва" от второто място.





