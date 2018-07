Хърватският селекционер през сълзи: Щеше да е тъжно да не видим отново Москва

Втората поредна драма с дузпи дойде в повече на селекционера на Хърватия Златко Далич. Той се обърна с гръб при удара от бялата точка на Иван Ракитич, който прати "ватрените" на полуфинал на световно първенство за пръв път от 20 години, а след това емоциите го завладяха и Далич се разплака от щастие на резервната скамейка. До него седеше бившият национал Огньен Вукоевич, който се опитваше да го успокои.

"Поздравявам моите футболисти, но благодаря и на руския отбор. Те се бориха до последно. Мачът не беше много красив, но се получи истинска битка за място на полуфиналите. Слава Богу, късметът беше с нас. През цялото време бях концентриран върху случващото се на терена, но след дузпите не можах да сдържа сълзите си", сподели развълнуваният Далич.

