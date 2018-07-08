Хърватският селекционер през сълзи: Щеше да е тъжно да не видим отново Москва

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Хърватският селекционер през сълзи: Щеше да е тъжно да не видим отново Москва08 юли 2018 | 01:28 - Обновена
Втората поредна драма с дузпи дойде в повече на селекционера на Хърватия Златко Далич. Той се обърна с гръб при удара от бялата точка на Иван Ракитич, който прати "ватрените" на полуфинал на световно първенство за пръв път от 20 години, а след това емоциите го завладяха и Далич се разплака от щастие на резервната скамейка. До него седеше бившият национал Огньен Вукоевич, който се опитваше да го успокои.
"Поздравявам моите футболисти, но благодаря и на руския отбор. Те се бориха до последно. Мачът не беше много красив, но се получи истинска битка за място на полуфиналите. Слава Богу, късметът беше с нас. През цялото време бях концентриран върху случващото се на терена, но след дузпите не можах да сдържа сълзите си", сподели развълнуваният Далич.
Into the last four.— HNS | CFF (@HNS_CFF) 7 юли 2018 г.
Onwards to Moscow.
What a #WorldCup adventure for #Croatia.#FlamingPride #Family #Vatreni pic.twitter.com/We6kdviNxN
"Винаги минаваме по трудния път и винаги трябва да страдаме, за да успеем. В живота ми нищо не съм постигнал лесно. Тазипобеда е награда за усилията и мъжеството на отбора. Хърватия е на полуфинал, това е нещо голямо", продължи наставникът на "шахматистите".
"Знаехме как ще действат руснаците. Затрудниха ни, не ни позволиха да наложим нашия стил. През второто полувреме обаче доминирахме. Играхме срещу 50 000 фенове, беше страшно. Щеше да е жалко да не видим отново Москва", каза още Далич след сблъсъка в Сочи.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|23
|Даниел Субашич
|Марио Фернандес
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Иля Кутепов
|3
|6
|Деян Ловрен
|Сергей Игнашевич
|4
|21
|Дамгой Вида
|Фьодор Кудряшов
|13
|3
|Иван Стринич
|Далер Кузяев
|7
|7
|Иван Ракитич
|Роман Зобнин
|11
|10
|Лука Модрич
|Александър Самедов
|19
|18
|Анте Ребич
|Александър Головин
|17
|9
|Андрей Крамарич
|Денис Черишев
|6
|4
|Иван Перишич
|Артьом Дзюба
|22
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Алан Дзагоев
|9
|8
|Матео Ковачич
|Александър Ерохин
|21
|11
|Мачело Брожович
|Фьодор Смолов
|10
|22
|Йосип Пиварич
|Юри Газински
|8
|5
|Ведран Чорлука
|Марио Фернандесгол
|115'
|114'
|Йосип Пиваричжълт картон
|Юри Газинскижълт картон
|109'
|Александър Головинизлиза
|102'
|Алан Дзагоеввлиза
|101'
|Дамгой Видагол
|Дамгой Видажълт картон
|97'
|Шиме Вршалкоизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|88'
|Андрей Крамаричизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|Артьом Дзюбаизлиза
|79'
|Юри Газинскивлиза
|74'
|Иван Стриничизлиза
|Йосип Пиваричвлиза
|Денис Черишевизлиза
|67'
|Фьодор Смоловвлиза
|63'
|Иван Перишичизлиза
|Мачело Брожовичвлиза
|Александър Самедовизлиза
|54'
|Александър Ерохинвлиза
|39'
|Андрей Крамаричгол
|38'
|Иван Стриничжълт картон
|35'
|Деян Ловренжълт картон
|Денис Черишевгол
|31'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 17634
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