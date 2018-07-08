Хърватският селекционер през сълзи: Щеше да е тъжно да не видим отново Москва

Втората поредна драма с дузпи дойде в повече на селекционера на Хърватия Златко Далич. Той се обърна с гръб при удара от бялата точка на Иван Ракитич, който прати "ватрените" на полуфинал на световно първенство за пръв път от 20 години, а след това емоциите го завладяха и Далич се разплака от щастие на резервната скамейка. До него седеше бившият национал Огньен Вукоевич, който се опитваше да го успокои.

"Поздравявам моите футболисти, но благодаря и на руския отбор. Те се бориха до последно. Мачът не беше много красив, но се получи истинска битка за място на полуфиналите. Слава Богу, късметът беше с нас. През цялото време бях концентриран върху случващото се на терена, но след дузпите не можах да сдържа сълзите си", сподели развълнуваният Далич.

"Винаги минаваме по трудния път и винаги трябва да страдаме, за да успеем. В живота ми нищо не съм постигнал лесно. Тазипобеда е награда за усилията и мъжеството на отбора. Хърватия е на полуфинал, това е нещо голямо", продължи наставникът на "шахматистите".

"Знаехме как ще действат руснаците. Затрудниха ни, не ни позволиха да наложим нашия стил. През второто полувреме обаче доминирахме. Играхме срещу 50 000 фенове, беше страшно. Щеше да е жалко да не видим отново Москва", каза още Далич след сблъсъка в Сочи.





