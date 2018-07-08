Хари Кейн остава начело при голмайсторите, Черишев се изравни с Кристиано Роналдо

Звездата на Англия Хари Кейн продължава да е водач в листата на стрелците на Мондиал 2018. Въпреки че не се разписа при победата над Швеция с 2:0, капитанът на "трите лъва" е фаворит за спечелването на приза със своите 6 попадения до момента.

С гола си срещу Хърватия Денис Черишев се изравни с Ромелу Лукаку и Кристиано Роналдо на второто място. Тримата имат по 4 попадения, но от тях само Лукаку може да увеличи сметката си, защото Белгия се класира на полуфиналите.



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От футболистите с по 3 гола участието си на първенството продължават французите Антоан Гризман и Килиан Мбапе.

Класиране при голмайсторите след 23-ия ден на световното първенство по футбол в Русия:

6 гола: Хари Кейн (Англия)

4 гола: Ромелу Лукаку (Белгия), Кристиано Роналдо (Португалия), Денис Черишев (Русия)

3 гола: Диего Коща (Испания), Джери Мина (Колумбия), Артьом Дзюба (Русия), Единсон Кавани (Уругвай), Антоан Гризман (Франция), Килиан Мбапе (Франция)

2 гола: Миле Йединак (Австралия), Джон Стоунс (Англия), Серхио Агуеро (Аржентина), Еден Азар (Белгия), Филипе Коутиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия), Мохамед Салах (Египет), Ахмед Муса (Нигерия), Хън-Мин Сон (Република Корея), Фахрадин бен Юсеф (Тунис), Уаби Хазри (Тунис), Луис Суарес (Уругвай), Лука Модрич (Хърватия), Андреас Гранквист (Швеция), Такаши Инуи (Япония)

1 гол: Джеси Лингард (Англия), Хари Магуайър (Англия), Деле Али (Англия), Лионел Меси (Аржентина), Маркос Рохо (Аржентина), Анхел ди Мария (Аржентина), Габриел Меркадо (Аржентина), Ренато Аугусто (Бразилия), Паулиньо (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Роберто Фирмино (Бразилия), Миши Батшуай (Белгия), Кевин де Бройне (Белгия), Дрийс Мертенс (Белгия), Маруан Фелайни (Белгия), Ян Фертонген (Белгия), Насер Шадли (Белгия), Аднан Янузай (Белгия), Марко Ройс (Германия), Тони Кроос (Германия), Кристиан Ериксен (Дания), Матиас Занка Йоргенсен (Дания), Юсуф Юрари Поулсен (Дания), Карим Ансарифард (Иран), Алфред Финбогасон (Исландия), Гюлфи Сигурдсон (Исландия), Яго Аспас (Испания), Иско (Испания), Начо Фернандес (Испания), Радамел Фалкао (Колумбия), Хуан Куадрадо (Колумбия), Хуан Кинтеро (Колумбия), Кендъл Уостън (Коста Рика), Халид Бутаиб (Мароко), Юсеф ен Несири (Мароко), Ирвинг Лосано (Мексико), Карлос Вела (Мексико), Хавиер Ернандес (Мексико), Виктор Моузес (Нигерия), Фелипе Балой (Панама), Андре Карийо (Перу), Паоло Гереро (Перу), Гжегош Криховяк (Полша), Ян Беднарек (Полша), Рикардо Куарешма (Португалия), Пепе (Португалия), Юн-Гуон Ким (Република Корея), Марио Фернандес (Русия), Александър Головин (Русия), Юри Газински (Русия), Салем ал Давсари (Саудитска Арабия), Салман ал Фарадж (Саудитска Арабия), Мбайе Нианг (Сенегал), Муса Ваге (Сенегал), Садио Мане (Сенегал), Александър Митрович (Сърбия), Александър Коларов (Сърбия), Дилън Брон (Тунис), Хосе Мария Хименес (Уругвай), Рафаел Варан (Франция), Бенжамен Павар (Франция), Домагой Вида (Хърватия), Андрей Крамарич (Хърватия), Иван Ракитич (Хърватия), Марио Манджукич (Хърватия), Милан Бадел (Хърватия), Анте Ребич (Хърватия), Иван Перишич (Хърватия), Джердан Шакири (Швейцария), Гранит Джака (Швейцария), Стивън Цубер (Швейцария), Йосип Дърмич (Швейцария), Блерим Джемаили (Швейцария), Лудвиг Аугустинсон (Швеция), Ола Тойвонен (Швеция), Кейсуке Хонда (Япония), Генки Харагучи (Япония), Шинджи Кагава (Япония), Юя Осако (Япония)

автоголове: Азиз Бехич (Австралия) - в полза на Франция, Фернандиньо (Бразилия) - в полза на Белгия, Ахмед Фатхи (Египет) - в полза на Русия, Азиз Бухадуз (Мароко) - в полза на Иран, Едсон Алварес (Мексико) - в полза на Швеция, Огунекаро Етебо (Нигерия) - в полза на Хърватия, Тиаго Цонек (Полша) - в полза на Сенегал, Денис Черишев (Русия) - в полза на Уругвай, Сергей Игнашевич (Русия) - в полза на Испания, Ясин Мерия (Тунис)- в полза на Панама, Ян Зомер (Швейцария) - в полза на Коста Рика





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