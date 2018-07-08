БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хари Кейн остава начело при голмайсторите, Черишев се изравни с Кристиано Роналдо

08 юли 2018 | 00:45 - Обновена

Звездата на Англия Хари Кейн продължава да е водач в листата на стрелците на Мондиал 2018. Въпреки че не се разписа при победата над Швеция с 2:0, капитанът на "трите лъва" е фаворит за спечелването на приза със своите 6 попадения до момента.

С гола си срещу Хърватия Денис Черишев се изравни с Ромелу Лукаку и Кристиано Роналдо на второто място. Тримата имат по 4 попадения, но от тях само Лукаку може да увеличи сметката си, защото Белгия се класира на полуфиналите.

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От футболистите с по 3 гола участието си на първенството продължават французите Антоан Гризман и Килиан Мбапе.

Класиране при голмайсторите след 23-ия ден на световното първенство по футбол в Русия:

6 гола: Хари Кейн (Англия)

4 гола: Ромелу Лукаку (Белгия), Кристиано Роналдо (Португалия), Денис Черишев (Русия)

3 гола: Диего Коща (Испания), Джери Мина (Колумбия), Артьом Дзюба (Русия), Единсон Кавани (Уругвай), Антоан Гризман (Франция), Килиан Мбапе (Франция)

2 гола: Миле Йединак (Австралия), Джон Стоунс (Англия), Серхио Агуеро (Аржентина), Еден Азар (Белгия), Филипе Коутиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия), Мохамед Салах (Египет), Ахмед Муса (Нигерия), Хън-Мин Сон (Република Корея), Фахрадин бен Юсеф (Тунис), Уаби Хазри (Тунис), Луис Суарес (Уругвай), Лука Модрич (Хърватия), Андреас Гранквист (Швеция), Такаши Инуи (Япония)

1 гол: Джеси Лингард (Англия), Хари Магуайър (Англия), Деле Али (Англия), Лионел Меси (Аржентина), Маркос Рохо (Аржентина), Анхел ди Мария (Аржентина), Габриел Меркадо (Аржентина), Ренато Аугусто (Бразилия), Паулиньо (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Роберто Фирмино (Бразилия), Миши Батшуай (Белгия), Кевин де Бройне (Белгия), Дрийс Мертенс (Белгия), Маруан Фелайни (Белгия), Ян Фертонген (Белгия), Насер Шадли (Белгия), Аднан Янузай (Белгия), Марко Ройс (Германия), Тони Кроос (Германия), Кристиан Ериксен (Дания), Матиас Занка Йоргенсен (Дания), Юсуф Юрари Поулсен (Дания), Карим Ансарифард (Иран), Алфред Финбогасон (Исландия), Гюлфи Сигурдсон (Исландия), Яго Аспас (Испания), Иско (Испания), Начо Фернандес (Испания), Радамел Фалкао (Колумбия), Хуан Куадрадо (Колумбия), Хуан Кинтеро (Колумбия), Кендъл Уостън (Коста Рика), Халид Бутаиб (Мароко), Юсеф ен Несири (Мароко), Ирвинг Лосано (Мексико), Карлос Вела (Мексико), Хавиер Ернандес (Мексико), Виктор Моузес (Нигерия), Фелипе Балой (Панама), Андре Карийо (Перу), Паоло Гереро (Перу), Гжегош Криховяк (Полша), Ян Беднарек (Полша), Рикардо Куарешма (Португалия), Пепе (Португалия), Юн-Гуон Ким (Република Корея), Марио Фернандес (Русия), Александър Головин (Русия), Юри Газински (Русия), Салем ал Давсари (Саудитска Арабия), Салман ал Фарадж (Саудитска Арабия), Мбайе Нианг (Сенегал), Муса Ваге (Сенегал), Садио Мане (Сенегал), Александър Митрович (Сърбия), Александър Коларов (Сърбия), Дилън Брон (Тунис), Хосе Мария Хименес (Уругвай), Рафаел Варан (Франция), Бенжамен Павар (Франция), Домагой Вида (Хърватия), Андрей Крамарич (Хърватия), Иван Ракитич (Хърватия), Марио Манджукич (Хърватия), Милан Бадел (Хърватия), Анте Ребич (Хърватия), Иван Перишич (Хърватия), Джердан Шакири (Швейцария), Гранит Джака (Швейцария), Стивън Цубер (Швейцария), Йосип Дърмич (Швейцария), Блерим Джемаили (Швейцария), Лудвиг Аугустинсон (Швеция), Ола Тойвонен (Швеция), Кейсуке Хонда (Япония), Генки Харагучи (Япония), Шинджи Кагава (Япония), Юя Осако (Япония)

автоголове: Азиз Бехич (Австралия) - в полза на Франция, Фернандиньо (Бразилия) - в полза на Белгия, Ахмед Фатхи (Египет) - в полза на Русия, Азиз Бухадуз (Мароко) - в полза на Иран, Едсон Алварес (Мексико) - в полза на Швеция, Огунекаро Етебо (Нигерия) - в полза на Хърватия, Тиаго Цонек (Полша) - в полза на Сенегал, Денис Черишев (Русия) - в полза на Уругвай, Сергей Игнашевич (Русия) - в полза на Испания, Ясин Мерия (Тунис)- в полза на Панама, Ян Зомер (Швейцария) - в полза на Коста Рика


ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ВИЖТЕ ТУК!

Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
0:2краен резулат
Англия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Бьорн Кайперс
1
5
4
18
3
6
8
7
17
9
11
1
2
5
12
6
18
17
7
4
9
19
Яне Андерсон
Гарет Саутгейт
4-4-2
3-5-2
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Емил Крафт Емил Крафт16 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Деле Али20 Деле Али
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Албин Екдал Албин Екдал8 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Маркус Берг Маркус Берг9 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Джон Гуидети Джон Гуидети11 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Мартин Олсон Мартин Олсон5 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Понтус Янсон Понтус Янсон18 Фабиан Делф17 Фабиан Делф
Себастиан Ларсонжълт картон Себастиан Ларсон  90' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Джон Гуидетижълт картон Джон Гуидети  87' Хари Магуайър  Хари Магуайържълт картон
Емил Крафтизлиза Емил Крафт  85' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънизлиза
Понтус Янсонвлиза Понтус Янсон  Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
77' Деле Али  Деле Алиизлиза
Фабиан Делф  Фабиан Делфвлиза
Ола Тойвоненизлиза Ола Тойвонен  65'
Джон Гуидетивлиза Джон Гуидети 
Емил Форшбериизлиза Емил Форшбери 
Мартин Олсонвлиза Мартин Олсон 
59' Деле Али  Деле Алигол
30' Хари Магуайър  Хари Магуайъргол
0 Голове 2
1 Ъглови удари 6
17 Центрирания 26
2 Засади 1
3 Точни удари 2
26 Тъчове 24
3 Неточни удари 5
12 Удари от вратата 9
43 Притежание на топката % 57
2 Жълти картони 1
1 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
10 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
30'
0:1
Хари Магуайър
 
59'
0:2
Деле Али

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Белгия
  • Хърватия Англия

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