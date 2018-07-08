Черчесов: Показахме характер, горд съм с този отбор

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Черчесов: Показахме характер, горд съм с този отбор08 юли 2018 | 00:26 - Обновена
Селекционерът на Русия Станислав Черчесов отново беше доста остър в общуването си с журналистите след загубата от Хърватия на 1/4-финалите на Мондиал 2018. Сборная отстъпи с дузпи, а Черчесов не хареса част от зададените му въпроси.
"Това, че съм изразявал емоциите си, не означава, че съм бил недоволен от футболистите. Не разбирам защо винаги търсите нещо негативно. Не сме се борили, а играхме футбол, при това срещу много добър отбор. За съжаление, допуснахме много глупав гол за 1:1, имаше и други грешки", заяви Черчесов.
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"Показахме характер в хода на цялото първенство и това ме прави горд. Работихме с максимална отдаденост. Днес отново трябваше да играем 120 минути. Напълно съм доволен от отбора", продължи наставникът на руснаците.
"При дузпите избрах да стрелят тези, които бяха най-подготвени и имаха най-много останали сили. Мотивирах момчетата с думи преди изпълненията. Жалко, че не продължихме", добави Черчесов.
|Титуляри
|Игор Акинфеев
|1
|23
|Даниел Субашич
|Марио Фернандес
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Иля Кутепов
|3
|6
|Деян Ловрен
|Сергей Игнашевич
|4
|21
|Дамгой Вида
|Фьодор Кудряшов
|13
|3
|Иван Стринич
|Далер Кузяев
|7
|7
|Иван Ракитич
|Роман Зобнин
|11
|10
|Лука Модрич
|Александър Самедов
|19
|18
|Анте Ребич
|Александър Головин
|17
|9
|Андрей Крамарич
|Денис Черишев
|6
|4
|Иван Перишич
|Артьом Дзюба
|22
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Алан Дзагоев
|9
|8
|Матео Ковачич
|Александър Ерохин
|21
|11
|Мачело Брожович
|Фьодор Смолов
|10
|22
|Йосип Пиварич
|Юри Газински
|8
|5
|Ведран Чорлука
|Марио Фернандесгол
|115'
|114'
|Йосип Пиваричжълт картон
|Юри Газинскижълт картон
|109'
|Александър Головинизлиза
|102'
|Алан Дзагоеввлиза
|101'
|Дамгой Видагол
|Дамгой Видажълт картон
|97'
|Шиме Вршалкоизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|88'
|Андрей Крамаричизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|Артьом Дзюбаизлиза
|79'
|Юри Газинскивлиза
|74'
|Иван Стриничизлиза
|Йосип Пиваричвлиза
|Денис Черишевизлиза
|67'
|Фьодор Смоловвлиза
|63'
|Иван Перишичизлиза
|Мачело Брожовичвлиза
|Александър Самедовизлиза
|54'
|Александър Ерохинвлиза
|39'
|Андрей Крамаричгол
|38'
|Иван Стриничжълт картон
|35'
|Деян Ловренжълт картон
|Денис Черишевгол
|31'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 5688
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