Черчесов: Показахме характер, горд съм с този отбор

Селекционерът на Русия Станислав Черчесов отново беше доста остър в общуването си с журналистите след загубата от Хърватия на 1/4-финалите на Мондиал 2018. Сборная отстъпи с дузпи, а Черчесов не хареса част от зададените му въпроси.

"Това, че съм изразявал емоциите си, не означава, че съм бил недоволен от футболистите. Не разбирам защо винаги търсите нещо негативно. Не сме се борили, а играхме футбол, при това срещу много добър отбор. За съжаление, допуснахме много глупав гол за 1:1, имаше и други грешки", заяви Черчесов.



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"Показахме характер в хода на цялото първенство и това ме прави горд. Работихме с максимална отдаденост. Днес отново трябваше да играем 120 минути. Напълно съм доволен от отбора", продължи наставникът на руснаците.

"При дузпите избрах да стрелят тези, които бяха най-подготвени и имаха най-много останали сили. Мотивирах момчетата с думи преди изпълненията. Жалко, че не продължихме", добави Черчесов.





