БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Няма нито един дебютант на полуфиналите в Русия

08 юли 2018 | 00:30 - Обновена
Вече са ясни всичките полуфиналисти на Мондиал 2018 в Русия. Франция и Белгия ще определят първия финалист на 10 юли, а 24 часа по-късно Англия и Хърватия ще играят за второто място, даващо право на участие във финала.

Няма нито един отбор, който за първи път да се класира сред четирите най-добри на планетата. Два от отборите дори са печелили световната титла - Франция през 1998 година и Англия през 1996 година. Интересното е, че и двата тима триумфират като домакини на съответните първенства. Хърватия има възможност да запише по-добро постижение от 1998 година, когато спечели бронзовите медали в дебютното си участие на Мондиал.

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След като изхвърли Бразилия, Белгия пък иска да подобри най-доброто си представяне на световни финали. "Червените дяволи" имат четвърто място през 1986 година, когато губят полуфинала от Аржентина на Диего Марадона.

Основният фаворит Франция има два финала, а тази година се класира на шести полуфинал в историята си. След пауза от 28 години Англия се върна на полуфинал. "Шахматистите" имат само един полуфинал преди 20 години, а единственият полуфинал на Белгия е отпреди 32 години.

Най-големите постижения на световни финали на четирите полуфиналиста на Мондиал`2018
Франция - шампион Мондиал`98 и финалист 2006 г.,
Англия - шампион Мондиал`66 и четвърти 1990 г.,
Хърватия - трето място 1998 г.,
Белгия - четвърто място 1986 г.,

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ВИЖТЕ ТУК!
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
0:2краен резулат
Англия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Бьорн Кайперс
1
5
4
18
3
6
8
7
17
9
11
1
2
5
12
6
18
17
7
4
9
19
Яне Андерсон
Гарет Саутгейт
4-4-2
3-5-2
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Емил Крафт Емил Крафт16 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Деле Али20 Деле Али
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Албин Екдал Албин Екдал8 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Маркус Берг Маркус Берг9 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Хари Кейн9 Хари Кейн
Резерви
Джон Гуидети Джон Гуидети11 Ерик Дайър4 Ерик Дайър
Мартин Олсон Мартин Олсон5 Маркъс Рашфорд19 Маркъс Рашфорд
Понтус Янсон Понтус Янсон18 Фабиан Делф17 Фабиан Делф
Себастиан Ларсонжълт картон Себастиан Ларсон  90' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордвлиза
Джон Гуидетижълт картон Джон Гуидети  87' Хари Магуайър  Хари Магуайържълт картон
Емил Крафтизлиза Емил Крафт  85' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънизлиза
Понтус Янсонвлиза Понтус Янсон  Ерик Дайър  Ерик Дайървлиза
77' Деле Али  Деле Алиизлиза
Фабиан Делф  Фабиан Делфвлиза
Ола Тойвоненизлиза Ола Тойвонен  65'
Джон Гуидетивлиза Джон Гуидети 
Емил Форшбериизлиза Емил Форшбери 
Мартин Олсонвлиза Мартин Олсон 
59' Деле Али  Деле Алигол
30' Хари Магуайър  Хари Магуайъргол
0 Голове 2
1 Ъглови удари 6
17 Центрирания 26
2 Засади 1
3 Точни удари 2
26 Тъчове 24
3 Неточни удари 5
12 Удари от вратата 9
43 Притежание на топката % 57
2 Жълти картони 1
1 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
10 Извършени фалове 7
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
30'
0:1
Хари Магуайър
 
59'
0:2
Деле Али

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Източник Sportal.bg
 Прочетена 5841

Добави коментар ›› Коментари (2)

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звиздата
(Гост) 2
отговор
08 юли 2018 | 00:55

за трети път изписвате 96 та вместо 66 та,да сте тъпи,тъпи,колко да сте тъпи Рейтинг: 10 0

M.
(Гост) 1
отговор
08 юли 2018 | 00:52

Кога Англия е печелила световната титла през 1996г. бе? Ебати неграмотниците! Взехте да лазите по нервите на всички! Ваща мама! Рейтинг: 11 1

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