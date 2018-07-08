Зобнин: Няма емоция, опустошени сме

Руският национал Роман Зобнин не скри огромното си разочарование след отпадането на тима от Хърватия на 1/4-финалите на Мондиал 2018. Сборная стигна до дузпи, но загуби с 5:6 след пропуски на Фьодор Смолов и Марио Фернандес.

"Няма никакви емоции, дадохме всичко от себе си на терена. За съжаление, днес не ни провървя. Опустошени сме", промълви Зобнин след мача.



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"Много се вълнувах при дузпите. Изтръпвах при всяко изпълнение. Искам да кажа едно голямо "Благодаря" на феновете за това, че ни подкрепяха до края. Направихме всичко, което можахме", добави халфът на Спартак (Москва).



