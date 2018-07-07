Дайър: Рано е да мислим за титлата

Халфът на английския национален отбор Ерик Дайър беше много щастлив след победата над Швеция и класирането за полуфиналите на Мондиал 2018, но предупреди, че тимът няма нужда от създаването на еуфория.

"Очаквахме да играем добре срещу шведите и точно това направихме. Показахме нивото си, но е факт, че има и какво да подобряваме. Дали сме готови за титлата? Не, готови сме за полуфинала, защото това е следващият ни мач. Няма значение кой ще е съперникът ни. Още е рано да мислим за световната титла", сподели Дайър.



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"Полуфинал на световно първенство! Дайте ми минута, за да се насладя на усещането. Благодаря на всички - тук в Русия, и у дома, за подкрепата. Невероятно! Продължаваме!", написа в Twitter Ашли Йънг.

Англия е сред най-добрите 4 на световни финали за пръв път от 1990 година.





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