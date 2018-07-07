Форсберг: Първият гол ни шокира

Крилото на Швеция Емил Форсберг коментира с разочарование загубата от Англия с 0:2 на четвъртфиналите на Мондиал 2018. "Тре кронур" обаче оставиха добри впечатления с изявите си по руските терени.

"Труден мач, но бяхме готови за него. Играхме добре и се опитахме да извличаме максимума от всяка ситуация на терена. Стараехме се да контролираме нещата на терена, но кадровите проблеми ни се отразиха. Първият гол ни шокира, а след това стана много трудно", призна Форсберг.



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"Тръгваме си с високо вдигнати глави. В началото никой не вярваше в нас. Стигнахме по-далеч от много големи отбори и отпаднахме от силен съперник, какъвто е Англия. Гордеем се с постигнатото. Тъжно е, че напускаме турнира, но животът продължава", добави футболистът на РБ (Лайпциг).



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