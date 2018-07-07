Форсберг: Първият гол ни шокира

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Форсберг: Първият гол ни шокира07 юли 2018 | 21:31 - Обновена
Крилото на Швеция Емил Форсберг коментира с разочарование загубата от Англия с 0:2 на четвъртфиналите на Мондиал 2018. "Тре кронур" обаче оставиха добри впечатления с изявите си по руските терени.
"Труден мач, но бяхме готови за него. Играхме добре и се опитахме да извличаме максимума от всяка ситуация на терена. Стараехме се да контролираме нещата на терена, но кадровите проблеми ни се отразиха. Първият гол ни шокира, а след това стана много трудно", призна Форсберг.
=
"Тръгваме си с високо вдигнати глави. В началото никой не вярваше в нас. Стигнахме по-далеч от много големи отбори и отпаднахме от силен съперник, какъвто е Англия. Гордеем се с постигнатото. Тъжно е, че напускаме турнира, но животът продължава", добави футболистът на РБ (Лайпциг).
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!
ГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА ТУК!
ГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА АНГЛИЯ ТУК!
ГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ШВЕЦИЯ ТУК!
|Титуляри
|Робин Олсен
|1
|1
|Джордан Пикфорд
|Емил Крафт
|16
|2
|Кайл Уокър
|Виктор Линдельоф
|3
|5
|Джон Стоунс
|Андреас Гранквист
|4
|6
|Хари Магуайър
|Лудвиг Аугустинсон
|6
|12
|Кийрън Трипиер
|Виктор Клаесон
|17
|20
|Деле Али
|Себастиан Ларсон
|7
|8
|Джордан Хендерсън
|Албин Екдал
|8
|7
|Джеси Лингард
|Емил Форшбери
|10
|18
|Ашли Йънг
|Маркус Берг
|9
|10
|Рахийм Стърлинг
|Ола Тойвонен
|20
|9
|Хари Кейн
|Резерви
|Джон Гуидети
|11
|4
|Ерик Дайър
|Мартин Олсон
|5
|19
|Маркъс Рашфорд
|Понтус Янсон
|18
|17
|Фабиан Делф
|Себастиан Ларсонжълт картон
|90'
|Рахийм Стърлингизлиза
|Маркъс Рашфордвлиза
|Джон Гуидетижълт картон
|87'
|Хари Магуайържълт картон
|Емил Крафтизлиза
|85'
|Джордан Хендерсънизлиза
|Понтус Янсонвлиза
|Ерик Дайървлиза
|77'
|Деле Алиизлиза
|Фабиан Делфвлиза
|Ола Тойвоненизлиза
|65'
|Джон Гуидетивлиза
|Емил Форшбериизлиза
|Мартин Олсонвлиза
|59'
|Деле Алигол
|30'
|Хари Магуайъргол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 606
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