Гарет Саутгейт: Този отбор расте пред очите ни

“За мен е невероятна привилегия да бъда мениджър на Англия, да успея да изведа този отбор толкова далеч. Познавам хората, които са постигнали подобно нещо в миналото, изключително много ги уважавам. Преди този мач ние искахме да останем тук още една седмица. Изключително съм горд от това, което направиха играчите и всички в щаба на тима. Играхме срещу опонент, чиито качества са ясни и чиято съвместна работа понякога беше прекалено много, за да се справим през годините”, коментира наставникът.