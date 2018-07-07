БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хърватски запалянковци замалко не подпалиха цял остров

07 юли 2018 | 20:20 - Обновена
На хърватския остров Галешняк, известен с формата си на сърце, избухна пожар, след като там пристигнаха около 100 футболни запалянковци с факли, дошли да изразят подкрепа на хърватския отбор. Днес "шахматистите" ще се изправят срещу отбора на Русия в 1/4-финална среща от Световното първенство. Противопожарната служба в адриатическия град Задар потвърди, че в момента на избухването на пожара на острова е имало стотина души, които са евакуирани успешно.
Пожарът е бил бързо потушен. Запалянковците се събрали на необитаемия остров по призива на група във "Фейсбук" с идеята да изразят подкрепата си към хърватския отбор със запалени факли и бенгалски огньове. "Невероятно, но факт - някой е поканил над сто души да държат запалени факли на острова, обрасъл с гора. В сезона на пожарите. Истински късмет е, че участниците в това събитие бяха евакуирани на време и никой не пострада", се казва в съобщение на полицията. Опожарена е малка повърхност - 30 на 100 метра, съобщиха още от полицията.
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
1:145 минута
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
5 2.29 2.37
1 x 2
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сандро Ричи
1
4
13
2
3
19
11
17
6
7
22
23
6
2
3
21
10
7
4
17
18
9
Станислав Черчесов
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Фьодор Кудряшов Фьодор Кудряшов13 Иван Стринич3 Иван Стринич
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Лука Модрич10 Лука Модрич
Александър Самедов Александър Самедов19 Анте Ребич18 Анте Ребич
Александър Головин Александър Головин17 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Денис Черишев Денис Черишев6 Иван Перишич4 Иван Перишич
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
39' Андрей Крамарич  Андрей Крамаричгол
38' Иван Стринич  Иван Стриничжълт картон
35' Деян Ловрен  Деян Ловренжълт картон
Денис Черишевгол Денис Черишев  31'
1 Голове 1
1 Ъглови удари 3
10 Центрирания 12
1 Точни удари 1
10 Тъчове 8
3 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 6
35 Притежание на топката % 65
0 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 3
10 Извършени фалове 5
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
5 2.29 2.37
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Денис Черишев
31'
 
 
39'
1:1
Андрей Крамарич
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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