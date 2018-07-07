Хърватски запалянковци замалко не подпалиха цял остров

На хърватския остров Галешняк, известен с формата си на сърце, избухна пожар, след като там пристигнаха около 100 футболни запалянковци с факли, дошли да изразят подкрепа на хърватския отбор. Днес "шахматистите" ще се изправят срещу отбора на Русия в 1/4-финална среща от Световното първенство. Противопожарната служба в адриатическия град Задар потвърди, че в момента на избухването на пожара на острова е имало стотина души, които са евакуирани успешно.

Пожарът е бил бързо потушен. Запалянковците се събрали на необитаемия остров по призива на група във "Фейсбук" с идеята да изразят подкрепата си към хърватския отбор със запалени факли и бенгалски огньове. "Невероятно, но факт - някой е поканил над сто души да държат запалени факли на острова, обрасъл с гора. В сезона на пожарите. Истински късмет е, че участниците в това събитие бяха евакуирани на време и никой не пострада", се казва в съобщение на полицията. Опожарена е малка повърхност - 30 на 100 метра, съобщиха още от полицията.