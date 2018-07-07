БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Русия - Хърватия (съставите)

07 юли 2018 | 19:48 - Обновена
Отборите на Русия и Хърватия излизат в Сочи в последна четвъртфинална среща на Световното първенство.
Наставникът на домакините Станислав Черчесов залага на Артьом Дзюба в нападение, подкрепян от Александър Головин и Денис Черишев.

Русия - Хърватия@@@

Златко Далич разполага офанзивна 11-орка с Марио Манджукич и Андрей Крамарич в нападение. По двете крила ще действат Анте Ребич и Иван Перишич.

Феновете на Русия срещу Хърватия@@@

Срещата в Сочи започва в 21,00 часа.

Русия: Акинфеев; Игнашевич, Кутепов, Кудряшов; Марио Фернандес, Зобнин, Самедов, Кузяев; Черишев, Головин; Дзюба
Хърватия: Субашич; Върсалко, Ловрен, Вида, Стринич; Ребич, Модрич, Ракитич, Перишич; Манджукич, Крамарич
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
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4.33 3.2 2.1
1 x 2
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сандро Ричи
1
4
13
2
3
19
11
17
6
7
22
23
6
2
3
21
10
7
4
17
18
9
Станислав Черчесов
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Фьодор Кудряшов Фьодор Кудряшов13 Иван Стринич3 Иван Стринич
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Лука Модрич10 Лука Модрич
Александър Самедов Александър Самедов19 Анте Ребич18 Анте Ребич
Александър Головин Александър Головин17 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Денис Черишев Денис Черишев6 Иван Перишич4 Иван Перишич
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.33 3.2 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 3696

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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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