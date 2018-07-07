Деле Али: Страхотно постижение за отбора

“Това е страхотно постижение за отбора. Дължахме го на феновете вкъщи, защото видяхме как ни подкрепят”, сподели Али след успеха.

“Винаги е хубаво да вкараш гол, особено в такъв мач. Не мисля, че аз играх особено добре. Беше важно да вярваме в нашия план за мача, да владеем топката, да бъдем търпеливи, да движим топката бързо”, допълни Деле.