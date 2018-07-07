Хари Кейн: Знаем какви са очакванията, трябва да продължим по същия начин

“Толкова много се подготвяхме за този мач. Мисля, че бяхме фантастични. Швеция ни затрудни… дълги топки от защитата, много центрирания. Много сме щастливи”, сподели Кейн веднага след срещата.

Англия за трети път ще играе на полуфинал на световно първенство след 1966 и 1990 г. Кейн сподели, че знае какви са очакванията на Острова, особено след този успех. “Чака ни нов голям мач. Знаем какво ще се говори в Англия. Чувстваме се добре, уверени сме. Трябва да продължим по същия начин. Феновете бяха страхотни тук. Довечера ще гледаме видео от начина, по който са празнували вкъщи”, допълни Хари.