Варан: Развиваме се от мач на мач и гледаме към трофея

Защитникът на националния отбор на Франция Рафаел Варан , който отбеляза първото попадение във вратата на Уругвай вчера, усеща сили в тима да бъде спечелено Световното първенство. Той уточни, че това усещане е не само при него, а у целия отбор.

"Имаме млад отбор, който от мач на мач се развива, расте на самото първенство. Бързите атаки и комбинативните действия ни правят единен отбор. Можем да бъдем един на друг коректив в играта и това се видя на мача с Уругвай. А това е една от силните страни на нашия отбор", заяви бранителят на пресконференция днес.

"Надяваме се да спечелим Световното първенство. Усещаме прилив на сили отвътре и подкрепа на феновете, затова искаме нашата публика да се гордее с нас", добави футболистът на Реал Мадрид.

Попитан дали Франция или Белгия е фаворит на полуфинала, Варан отговори: "На един полуфинал на Световно първенство няма фаворити. Има два силни отбора, които са стигнали дотук. Чака ни определено труден мач, но ще се вложим до край срещу Белгия."