БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Варан: Развиваме се от мач на мач и гледаме към трофея

07 юли 2018 | 16:08 - Обновена
Защитникът на националния отбор на Франция Рафаел Варан, който отбеляза първото попадение във вратата на Уругвай вчера, усеща сили в тима да бъде спечелено Световното първенство. Той уточни, че това усещане е не само при него, а у целия отбор.
Вчера Франция се наложи с 2:0 над "урусите" и на полуфинал ще се изправят срещу Белгия, който победи с 2:1 Бразилия.
"Имаме млад отбор, който от мач на мач се развива, расте на самото първенство. Бързите атаки и комбинативните действия ни правят единен отбор. Можем да бъдем един на друг коректив в играта и това се видя на мача с Уругвай. А това е една от силните страни на нашия отбор", заяви бранителят на пресконференция днес.
"Надяваме се да спечелим Световното първенство. Усещаме прилив на сили отвътре и подкрепа на феновете, затова искаме нашата публика да се гордее с нас", добави футболистът на Реал Мадрид.
Попитан дали Франция или Белгия е фаворит на полуфинала, Варан отговори: "На един полуфинал на Световно първенство няма фаворити. Има два силни отбора, които са стигнали дотук. Чака ни определено труден мач, но ще се вложим до край срещу Белгия."
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 499

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Варан: Радвам се, че вече сме на полуфинал
Франция разплака Уругвай и вече е сред най-добрите четири в света
Варан откри за Франция срещу Уругвай след перфектен удар с глава
Дания и Франция заковаха нулите и са на 1/8-финал

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

Двубоите на деня

На живо 1/4-финал: Швеция - Англия 0:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки