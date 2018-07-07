Юго Лорис: Вярвам, че можем да станем световни шампиони, Белгия е отличен отбор

"Вярвам, че Франция може отново да стане световен шампион. Но за да направим това, първо ще трябва да победим Белгия на полуфиналите. Това е трудна задача и ние трябва да играем по-добре с сравнение с мача с Уругвай. Предстои ни сблъсък с отличен съперник, в чийто състав играят фантастични футболисти. Надявам се, че ще бъдем готови", коментира Лорис.

Вратарят на френския национален отбор по футбол Юго Лорис е оптимист, че той и съотборниците му могат да спечелят световната титла, но призна, че трябва още да подобрят играта си. Лорис вчера не допусна гол при успеха над Уругвай с 2:0 на четвъртфиналите, а следващият съперник на Франция ще бъде Белгия Белгия и Франция ще се срещнат на 10 юли в Санкт Петербург.