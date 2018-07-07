Швеция - Англия 0:1 (гледайте на живо тук)

Швеция и Англия излизат един срещу друг на "Космос Арена" в третия 1/4-финал от Мондиал 2018. Хари Магуайър даде аванс на англичаните в 30-ата минута.

Това ще бъде 15-и сблъсък между тези два тима, като до момента "трите лъва" имат осем победи и седем загуби. Победителят ще срещне на полуфиналите някой измежду отборите на Русия и Хърватия, които играят по-късно днес.

Микаел Лустиг е наказан и не може да играе в този двубой. Вместо него отдясно на отбраната стартира Емил Крафт . Себастиан Ларсон обаче се завръща в състава на "тре кронур", след като изтърпя своето наказание. Той заменя Густав Свенсон . Това са двете промени на Яне Андерсон.

Гарет Саугейт разчита на същия стартов състав, който започна и срещу Колумбия. A

От самото началото шведите съвсем очаквано се прибраха в своята половина. В шестата минута Деле Али отне топката от Крафт в половината на "тре кронур", но след това халфът не успя с извеждащото подаване към Хари Кейн и Олсен улови без проблем.

В 19-ата минута англичаните създадоха първата голова опасност. Стърлинг получи от Хендерсън, след което дриблира на скорост. Крилото на Манчестър Сити стигна до границата на наказателното поле. Оттам Хари Кейн стреля по земя, но топката премина встрани. @@@

Малко след това островитяните имаха леки претенции за дузпа, когато опит за центриране на Стърлинг срещна ръката на Форшбери. Тя обаче бе прилепена до тялото на халфа, така че правилно сигнал не последва.

В 30-ата минута Англия нанесе своя удар, и то за пореден път на този турнир попадението падна след статично положение. Ашли Йънг центрира от корнер, а Магуайър засече с глава, пращайки топката в левия ъгъл - 0:1. Това бе първи гол на централния бранител за националния отбор.

Четири минути преди почивката Стърлинг направи добър пробив отляво, след което центрира към близката греда, където Лингард се опита да засече с пета, но този удар бе блокиран.

ШВЕЦИЯ (4-4-2): Олсен; Крафт, Линдельоф, Гранквист, Аугустунсон; Клаесон, Ларсон, Екдал, Форшбери; Берг, Тойвонен

АНГЛИЯ (3-5-2): Пикфорд; Уокър, Стоунс, Магуайър; Трипиър, Лингард, Хендерсън, Али, Йънг; Стърлинг, Кейн