БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Швеция - Англия 0:1 (гледайте на живо тук)

07 юли 2018 | 17:00 - Обновена
Швеция и Англия излизат един срещу друг на "Космос Арена" в третия 1/4-финал от Мондиал 2018. Хари Магуайър даде аванс на англичаните в 30-ата минута.
Това ще бъде 15-и сблъсък между тези два тима, като до момента "трите лъва" имат осем победи и седем загуби. Победителят ще срещне на полуфиналите някой измежду отборите на Русия и Хърватия, които играят по-късно днес.

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Микаел Лустиг е наказан и не може да играе в този двубой. Вместо него отдясно на отбраната стартира Емил Крафт. Себастиан Ларсон обаче се завръща в състава на "тре кронур", след като изтърпя своето наказание. Той заменя Густав Свенсон. Това са двете промени на Яне Андерсон.
Гарет Саугейт разчита на същия стартов състав, който започна и срещу Колумбия. A

От самото началото шведите съвсем очаквано се прибраха в своята половина. В шестата минута Деле Али отне топката от Крафт в половината на "тре кронур", но след това халфът не успя с извеждащото подаване към Хари Кейн и Олсен улови без проблем.
В 19-ата минута англичаните създадоха първата голова опасност. Стърлинг получи от Хендерсън, след което дриблира на скорост. Крилото на Манчестър Сити стигна до границата на наказателното поле. Оттам Хари Кейн стреля по земя, но топката премина встрани.

Швеция - Англия@@@

Малко след това островитяните имаха леки претенции за дузпа, когато опит за центриране на Стърлинг срещна ръката на Форшбери. Тя обаче бе прилепена до тялото на халфа, така че правилно сигнал не последва.
В 30-ата минута Англия нанесе своя удар, и то за пореден път на този турнир попадението падна след статично положение. Ашли Йънг центрира от корнер, а Магуайър засече с глава, пращайки топката в левия ъгъл - 0:1. Това бе първи гол на централния бранител за националния отбор.
Четири минути преди почивката Стърлинг направи добър пробив отляво, след което центрира към близката греда, където Лингард се опита да засече с пета, но този удар бе блокиран.
ШВЕЦИЯ (4-4-2): Олсен; Крафт, Линдельоф, Гранквист, Аугустунсон; Клаесон, Ларсон, Екдал, Форшбери; Берг, Тойвонен
АНГЛИЯ (3-5-2): Пикфорд; Уокър, Стоунс, Магуайър; Трипиър, Лингард, Хендерсън, Али, Йънг; Стърлинг, Кейн
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
0:1почивка
Англия
Betfair UK Sportsbook
23 6 1.18
1 x 2
Стадион: Космос Арена
Съдия: Бьорн Кайперс
1
4
16
3
6
8
7
17
20
10
9
1
2
5
12
6
18
8
10
7
20
9
Яне Андерсон
Гарет Саутгейт
4-4-2
3-5-2
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Емил Крафт Емил Крафт16 Кайл Уокър2 Кайл Уокър
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Джон Стоунс5 Джон Стоунс
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Кийрън Трипиер12 Кийрън Трипиер
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Деле Али20 Деле Али
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Албин Екдал Албин Екдал8 Джеси Лингард7 Джеси Лингард
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Ашли Йънг18 Ашли Йънг
Маркус Берг Маркус Берг9 Рахийм Стърлинг10 Рахийм Стърлинг
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Хари Кейн9 Хари Кейн
30' Хари Магуайър  Хари Магуайъргол
0 Голове 1
0 Ъглови удари 3
7 Центрирания 13
1 Засади 1
0 Точни удари 1
17 Тъчове 14
1 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 4
44 Притежание на топката % 56
0 Контра атаки 1
2 Извършени фалове 4
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
23 6 1.18
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
30'
0:1
Хари Магуайър
Снимка: ©Getty Images

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 17877

Добави коментар ›› Коментари (5)

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goool
(Гост) 5
отговор
07 юли 2018 | 17:31

goooolll ale.ale Рейтинг: 1 1

ggmu
(Гост) 4
отговор
07 юли 2018 | 17:27

brazill Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Благой
(Гост) 2
отговор
07 юли 2018 | 16:45

Бихме Португалия и станаха европейски шампиони. Бихме Швеция 3-2, нищо чудно пак да има изненада и Швеция да станат световен шампион :D Рейтинг: 4 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук

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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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