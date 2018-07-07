БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Камата посочи двамата най-добри играчи на Мондиала

07 юли 2018 | 14:41 - Обновена
Легендата на българския футбол Христо Стоичков анализира предстоящия четвъртфинален сблъсък между домакина на Световното първенство Русия и Хърватия.

“Може би в този мач по-голямо напрежение ще има руският отбор, който ще си играе неговата си игра. Не трябва да тръгва да се надиграва, защото хърватският отбор е един отбор с много добри специалисти - за мен най-добрите играчи на това първенство са Иван Ракитич и Лука Модрич.

Но зависи и как ще противопостави отбора си Черчесов, как ще го нареди, как ще проведе играта, както видяхме в предишните мачове, че се получава. Това, което видяхме срещу Испания, едва ли ще се получи отново, същият мач… едва ли ще видим същата схема, която провокира след изравняването на резултата”, коментира Камата пред БНТ.

Вижте в най-горното видео пълния анализ на Стоичков!
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4.4 3.2 2.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.4 3.2 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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