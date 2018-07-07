БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ракитич: Видях Иниеста на пейката и си казах, че нищо не разбирам

07 юли 2018 | 14:29 - Обновена
Полузащитникът на Хърватия Иван Ракитич е изумен от решението на Фернандо Йеро да не започне с Андрес Иниеста в оказалия се последен мач на Испания срещу Русия на осминафиналите на Мондиала. Тогава ветеранът се появи чак през второто полувреме, а “Ла роха” загуби след дузпи.

“В момента, в който забелязах Андрес седнал на пейката, си казах, че явно не разбирам нищо от футбол. Изглежда, че практикувам някакъв друг спорт. Виждайки може би най-добрия играч на този пост в историята на футбола да стои сред резервите, ме заболя много”, заяви Ракитич пред El Pais за своя съотборник в Барселона.

Хърватският халф говори и за друг свой колега от “Камп Ноу” - Лионел Меси. Двамата се срещнаха в битката между “шахматистите” и Аржентина, която балканският отбор спечели с 3:0. “Винаги искам Лео да е в моя отбор - заяви Ракитич. - Засега той е най-силният футболист в света. Но едно е в националния тим, а съвсем друго е на клубно ниво. На всеки се случва това, което се случи с Меси на този Мондиал. А и освен това да се изправиш срещу Аржентина на Лео е допълнителна мотивация за всеки състезател. За нашата среща с аржентинците ние се бяхме подготвили много добре, за да направим така, че той да не се чувства добре.”
Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4.4 3.2 2.1
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.4 3.2 2.1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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РАДОСЛАВ СТОЙКОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 9659

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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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