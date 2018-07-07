Разкриха причината за отпадането на Германия от Мондиала

Липса на късмет или проста случайност? Отпадането на Германия в груповата фаза на Мондиал 2018 породи редица въпроси. Самият Йоахим Льов поиска известно време, за да разреши сложния въпрос с отпадането на Бундестима. Отговорът е там, че немските футболисти не са спазили желязната дисциплина, с която националният отбор на Германия е известен по цял свят. През последните дни тийм мениджърът Оливер Бирхоф призна, че много футболисти са били концентирани върху себе си, а не върху представянето на отбора.

Почти всички играчи на Бундестима предпочитали да прекарват вечерта пред телевизора, забавлявайки се с видео игри. Днес немското издание Bild публикува интересен материал, в който разкрива, че футболистите на Йоахим Льов наблягали повече върху конзолата Playstation, отколкото върху това да сформират силен колектив. Дори се стигнало дотам, че Бирхоф и Льов предприели мерки с изключването на интернет връзката в хотела, с което опитали да прекратят денонощните игри на FIFA 18 и Call of Duty. Друго немско издание Welt пък оприличава немските национали като: "деца, отишли на ваканция".