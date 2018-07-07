Защо Южна Америка се проваля, докато Европа трупа купи

Отново крах за Южна Америка. Белгия удари Бразилия Уругвай си заминаха след бой от Франция Колумбия се предаде срещу Англия ... Отново световният шампион ще бъде от Стария континент. Европа ще дръпне с три световни титли пред своя исторически съперник. Колкото и странно да звучи, последната южноамериканска купа е от далечната 2002 година. Защо и как се стигна до тази невиждана преди това европейска доминация?Едва ли може толкова лесно да се отговори на този въпрос, макар че на пръв поглед отговорът е лесен – Шампионската лига и парите в нея вдигнаха страшно много нивото на европейския футбол. Да, но нали голяма част от звездите на Бразилия, Аржентина, Колумбия и пр. също играят в реномирани европейски клубове.

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Оказва, че за печеливш национален отбор, не е достатъчно да имаш сбор от силни футболисти, играещи в Европа. Нека само погледнем състава на Бразилия от Мондиал 2018, в който имаше фигури от Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Челси, Интер, Пари Сен Жермен, Манчестър Сити, Рома, Атлетико Мадрид. Както се казва, врели и кипели в големия футбол.Изглежда, че южноамериканските звезди се приспособяват трудно към националните си отбори, където за разлика от изброените топклубове, могат да си позволят небрежност и отпускане. За проблема с умората у звездите няма да говорим, тъй като той не е от днес или вчера. За умора и преситеност се говореше още през 1990 година по адрес на тогавашните холандски асове Рууд Гулит и Марко ван Бастен.

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Трябва да отбележим, че не всички национали от Южна Америка играят в Европа, където школите са на много по-високо ниво. Със сигурност някой от КОНМЕБОЛ, ръководния орган на футбола в Южна Америка, трябва да направи сериозен анализ и върху разликите в методиката и инвестициите във футбола на двата континента, и върху процеса с "изтичане" на таланти към Европа. Друг е въпросът, че това "изтичане" изглежда ще остане нескончаемо.

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А треньорите? Цялостното развитие на европейския футбол неминуемо дава отражение и на треньорското развитие на Стария континент. Марчело Липи, Висенте дел Боске и Йоахим Льов със сигурност са с по-голям потенциал откъм тактическа зрялост и треньорски хрумвания в процеса на играта от Хорхе Сампаоли или Алехандро Сабейа например.И така: Бразилия, Аржентина и останалите вече са си вкъщи. Купата отново остава в Европа. Това са реалностите.