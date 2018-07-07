БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Защо Южна Америка се проваля, докато Европа трупа купи

07 юли 2018 | 13:47 - Обновена
Отново крах за Южна Америка. Белгия удари Бразилия, Аржентина и Уругвай си заминаха след бой от Франция, Колумбия се предаде срещу Англия... Отново световният шампион ще бъде от Стария континент. Европа ще дръпне с три световни титли пред своя исторически съперник. Колкото и странно да звучи, последната южноамериканска купа е от далечната 2002 година. Защо и как се стигна до тази невиждана преди това европейска доминация?

Едва ли може толкова лесно да се отговори на този въпрос, макар че на пръв поглед отговорът е лесен – Шампионската лига и парите в нея вдигнаха страшно много нивото на европейския футбол. Да, но нали голяма част от звездите на Бразилия, Аржентина, Колумбия и пр. също играят в реномирани европейски клубове.

Бразилия - Белгия 1:2@@@


Оказва, че за печеливш национален отбор, не е достатъчно да имаш сбор от силни футболисти, играещи в Европа. Нека само погледнем състава на Бразилия от Мондиал 2018, в който имаше фигури от Реал Мадрид, Барселона, Ювентус, Челси, Интер, Пари Сен Жермен, Манчестър Сити, Рома, Атлетико Мадрид. Както се казва, врели и кипели в големия футбол.

Изглежда, че южноамериканските звезди се приспособяват трудно към националните си отбори, където за разлика от изброените топклубове, могат да си позволят небрежност и отпускане. За проблема с умората у звездите няма да говорим, тъй като той не е от днес или вчера. За умора и преситеност се говореше още през 1990 година по адрес на тогавашните холандски асове Рууд Гулит и Марко ван Бастен.

Уругвай - Франция 0:2@@@


Трябва да отбележим, че не всички национали от Южна Америка играят в Европа, където школите са на много по-високо ниво. Със сигурност някой от КОНМЕБОЛ, ръководния орган на футбола в Южна Америка, трябва да направи сериозен анализ и върху разликите в методиката и инвестициите във футбола на двата континента, и върху процеса с "изтичане" на таланти към Европа. Друг е въпросът, че това "изтичане" изглежда ще остане нескончаемо.

Франция - Аржентина 4:3@@@


А треньорите? Цялостното развитие на европейския футбол неминуемо дава отражение и на треньорското развитие на Стария континент. Марчело Липи, Висенте дел Боске и Йоахим Льов със сигурност са с по-голям потенциал откъм тактическа зрялост и треньорски хрумвания в процеса на играта от Хорхе Сампаоли или Алехандро Сабейа например.

И така: Бразилия, Аржентина и останалите вече са си вкъщи. Купата отново остава в Европа. Това са реалностите.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1/4 кръг, петък 6 юли
Бразилия
1:2краен резулат
Белгия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Милорад Мажич
1
12
2
3
22
11
20
17
7
8
10
1
4
3
5
2
15
8
10
7
6
17
Тите
Роберто Мартинес
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Алисон Алисон1 Тибо Куртоа1 Тибо Куртоа
Фагнер Фагнер22 Тоби Алдервейрелд2 Тоби Алдервейрелд
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Венсан Компани4 Венсан Компани
Миранда Миранда3 Ян Вертонген5 Ян Вертонген
Марсело Марсело12 Тома Моние15 Тома Моние
Паулиньо Паулиньо15 Маруан Фелайни8 Маруан Фелайни
Фернандиньо Фернандиньо17 Аксел Витсел6 Аксел Витсел
Вилиан Вилиан19 Насер Шадли22 Насер Шадли
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Кевин де Бройне7 Кевин де Бройне
Неймар Неймар10 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Еден Азар10 Еден Азар
Резерви
Дъглас Коста Дъглас Коста7 Юри Тилеманс17 Юри Тилеманс
Ренато Аугусто Ренато Аугусто8 Томас Вермаален3 Томас Вермаален
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20
Фагнержълт картон Фагнер  90'
87' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакуизлиза
Юри Тилеманс  Юри Тилемансвлиза
Фернандиньожълт картон Фернандиньо  85'
83' Насер Шадли  Насер Шадлиизлиза
Томас Вермаален  Томас Вермааленвлиза
Ренато Аугустогол Ренато Аугусто  76'
Паулиньоизлиза Паулиньо  73'
Ренато Аугустовлиза Ренато Аугусто 
71' Тома Моние  Тома Мониежълт картон
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус  58'
Дъглас Коставлиза Дъглас Коста 
47' Тоби Алдервейрелд  Тоби Алдервейрелджълт картон
Вилианизлиза Вилиан  46'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
31' Кевин де Бройне  Кевин де Бройнегол
13' Фернандиньо  Фернандиньоавтогол
1 Голове 2
8 Ъглови удари 4
26 Центрирания 8
1 Засади 0
9 Точни удари 3
14 Тъчове 15
7 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 11
59 Притежание на топката % 41
2 Жълти картони 2
8 Блокирани удари 1
3 Смени 2
1 Контра атаки 3
13 Извършени фалове 17
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
13'
0:1
Фернандиньо
 
31'
0:2
Кевин де Бройне
1:2
Ренато Аугусто
76'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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(Гост) 1
отговор
07 юли 2018 | 14:18

Проблема е в ръководствата на федерациите в Южна Америка. В Аржентина се знае, че футболната федерацията им е под всякаква критика, не е много по-различно и в Бразилия. Уругвай пък е малка страна и е трудно да се конкурират с големите. Чили и Колумбия имат силно поколение, но все нещо не им достига за купата.. И при тях е като при нас, тези отгоре си мислят само за куфарчетата, без да мислят изобщо за играта.. Рейтинг: 26 2

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играч на мача
  • Швеция Англия
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