Руски модел заплаши "Сборная" с...

Поздравляю нашу сборную Просто нет слов Даже не верилось, что игра пройдёт с таким счётом Так держать ребята P.S. Если сборная выиграет в матче Россия Уругвай , чем Вас порадовать? Congratulations to our team Simply no words It was not even believed that the game would be played with such a score Keep it up guys P.S. If the national team wins the match Russia Uruguay , so how can I make you happy? #fifaworldcup2018 #football #russia #футбол #сборнаяроссии #russiachampion #победа #winner #ball# мяч #model #болельщики #body #чемпионатмирапофутболу2018

