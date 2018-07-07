БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Белгиец съжалява, че ще има мач с Франция заради приятелите си

07 юли 2018 | 12:01 - Обновена
Белгийският национал Тома Мюние изрази съжалението си, че на полуфиналите тимът му ще трябва да играе с Франция, защото има много приятели в отбора на "петлите". Бранителят, който е състезател на Пари Сен Жермен, добави, че предстоящата среща ще бъде истинско удоволствие за него, макар той да е наказан заради натрупани жълти картони.

"Малко съжалявам, че се падна да играем точно с Франция на полуфиналите, защото в техния отбор има много мои съотборници и приятели. От друга страна обаче съм сигурен, че феновете ще могат да се насладят на страхотен футбол и да се забавляват. Срещу Бразилия се радвахме на изключелна подкрепа от нашите запалянковци, които, макар и да бяха много по-малко от бразилските, успяваха да ни подкрепят през целия мач. Насладихме се на този двубой и мисля, че заслужено победихме", каза Мюние.

Белгия надигра Бразилия с 2:1 на четвъртфиналите и се класира за полуфинал на Световното първенство за пръв път от 1986 година насам.
Мондиал 2018
1/2 кръг, вторник 10 юли
Франция
21:00предстои
Белгия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 4634

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Брюксел празнува исторически втори полуфинал на Белгия
Сълзи в Рио след загубата на Бразилия от Белгия
Спасяванията на Куртоа срещу Бразилия, които пратиха Белгия на полуфинал
Куртоа спаси Белгия и отчая Неймар в 94-тата минута
Ренато Аугусто съживи бразилските надежди с гол срещу Белгия

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

Двубоите на деня

На живо Студио "Трето полувреме" преди 1/4-финала Швеция - Англия

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки