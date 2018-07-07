Бразилия потъна в сълзи, феновете не искат модерен футбол

Вижте още в репортажа.

“Не на модерния футбол” бе посланието от плакати на феновете, събрали се в Рио де Жанейро и разочаровани от отпадането на Бразилия на четвъртфинал на Мондиал 2018 след 1:2 от Белгия. Цялата нация потъна в сълзи след поражението и потърси обяснение за загубата в липсата на достатъчно вяра у футболистите.За четвърти пореден път Бразилия отпада от европейски отбор на световни първенства, а със загубата на този етап от първенството си тръгна и последния отбор от друг континент, освен Европа. За едва четвърти път в историята нито един състав от Южна Америка няма да участва на полуфинал, като това се случи и през 1934, 1966, 1982 и 2006.