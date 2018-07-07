БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Русия мечтае за нов подвиг срещу Хърватия

07 юли 2018 | 06:44 - Обновена
Русия мечтае за нов подвиг срещу Хърватия
Тази вечер в 21:00 часа отборите на Русия и Хърватия застават един срещу друг в 1/4-финалния двубой помежду си от световното първенство по футбол. Домакините летят в облаците след страхотното си представяне до момента и мечтаят за нов голям подвиг. “Шахматистите” обаче са на друго мнение и смятат да сложат край на приказката на “Сборная”.
tt
Руснаците бяха определяни като абсолютен аутсайдер на това световно първенство, но те напълно опровергаха прогнозите и са приятната изненада до момента. Възпитаниците на Станислав Черчесов успяха да прескочат предварителната си група с две победи и една загуба, а на 1/8-финала хвърлиха бомбата, отстранявайки Испания след изпълнение на дузпи. Това вдигна сериозно очакванията в страната към “Сборная”, но сега ще се види дали отборът наистина е способен да ги оправдае.

Хърватия също може да се гордее с представянето си до момента. “Шахматистите” записаха три впечатляващи успеха в своята група “D”, която бе определяна като “групата на смъртта” с отборите на Аржентина, Исландия и Нигерия. На 1/8-финала обаче балканцие леко забуксуваха и с доста усилия успяха да прескочат неудобния тим на Дания след изпълнение на дузпи. Сега възпитаниците на Златко Далич трябва бързо да си върнат настроението и формата от началото на първенството, защото им предстои трудно изпитание срещу защитния футбол на Русия.
uu
В състава на домакините има някои проблеми преди мача. Ветеранът Юрий Жирков е с травма и участието му е доста съмнително. Алан Дзагоев не е играл откакто получи контузия в първия мач на турнира. Той вече поднови тренировки, но и неговото участие остава под сериозна въпросителна. Добрата новина е, че Игор Смолников отново ще е на разположение на треньорския щаб, след като изтърпя наказанието си.

При хърватите няма почти никакви проблеми с контузени и наказани. Единствено Иван Стринич има леко неразположение, но Далич ще има възможност да заложи на най-доброто, с което разполага и което използва до момента.

ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!


Световно първенство, 1/4-финал:

РУСИЯ - ХЪРВАТИЯ

Вероятни състави:

РУСИЯ: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Самедов, Головин, Черишев, Дзюба

ХЪРВАТИЯ: Субашич, Върсалко, Вида, Ловрен, Йедвай, Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич, Ребич, Манджукич

Стадион: “Фищ”, Сочи
Съдия: Сандро Ричи (Бразилия)
Начало: 21:00 часа

МИНУТА ПО МИНУТА


Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Русия
21:00предстои
Хърватия
Betfair UK Sportsbook
4.2 3 2.2
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
4.2 3 2.2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 267

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки