БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Англия се цели високо, но първо трябва да прескочи Швеция

07 юли 2018 | 06:06 - Обновена
Англия се цели високо, но първо трябва да прескочи Швеция
Днес в 17:00 часа е сблъсъкът между Англия и Швеция от 1/4-финалната фаза на Мондиал 2018 в Русия. Англичаните вече започнаха да мечтаят за световната титла след успеха с дузпи над Колумбия в предния кръг, но сега задачата им няма изобщо да е по-лека. “Тре кронур” са доста неудобен съперник, който също има своите амбиции и ще направи всичко възможно да обърка сметките на съперника.

Това ще е 25-ият сблъсък между тези два отбора до момента. Статистиката показва, че никой от тях няма особено предимство. Англичаните имат 8 победи, а шведите - 7. Най-много са равенствата помежду им - 9. Тези съперници имат и два двубоя помежду си на световни първенства, като и двата завършват наравно (1:1 през 2002 г. и 2:2 през 2006 г.).
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Англия има една световна титла във витрината си от далечната 1966 година, но отборът не може да се похвали с големи успехи след това, като единствено през 1990 година успя да стигне до 1/2-финала.

Швеция няма титла, но пък може да се похвали с 1 второ, 2 трети и 1 четвърто място на световни финали. За последно обаче “Тре кронур” са прескачали фазата 1/4-финал на световното първенство в САЩ през 1994 година.
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Селекционерът Яне Андерсон има някои дребни кадрови проблеми преди мача. С леки травми са Албин Екдал и Джими Дурмаз и участието им в мача ще е под въпрос до последния момент. В същото време обаче  ветеранът Себастиан Ларсон отново ще е на разположение на треньроския щаб след като изтърпя наказанието си. Микаел Лустиг обаче със сигурност пропуска мача заради наказание.

В състава на Англия проблемите са доста повече и Гарет Саутгейт вероятно ще направи доста размествания в състава си. Ашли Йънг, Деле Али и Кайл Уокър получиха контузии в мача с Колумбия и участието им в мача е малко вероятно. Джейми Варди също е с травма на бедрото, която му попречи да изпълни дузпа срещу Колумбия, но неговите шансове да се появи в игра са по-големи.

ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!


Световно първенство, 1/4-финал:

ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ

Вероятни състави:

ШВЕЦИЯ: Олсен, Крафт, Линдельоф, Гранквист, Аугустинсон, Клаесон, Ларсон, Екдал, Форсберг, Тойвонен, Берг

АНГЛИЯ: Пикфорд, Магуайър, Стоунс, Кейхил, Трипиър, Роуз, Лингард, Хендерсън, Лофтъс-Чийк, Рашфорд, Кейн

Стадион: “Самара Арена”, Самара
Съдия: Бьорн Кайперс (Холандия)
Начало: 17:00 часа

Мондиал 2018
1/4 кръг, събота 7 юли
Швеция
17:00предстои
Англия
Betfair UK Sportsbook
5 3.3 1.9
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
5 3.3 1.9
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Швеция Англия
  • Русия Хърватия

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