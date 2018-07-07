Макрон ще подкрепя Франция от трибуните на полуфиналa

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще подкрепя "петлите" от трибуните по време на полуфинала на световното първенство в Русия.Франция се класира за полуфиналите след победа над Уругвай с 2:0."Президентът Макрон ще пътува във вторник за Русия за мача на Франция", заявиха от Елисейския дворец. Макрон вече изрази увереност, че Франция разполага с отличен потенциал да спечели световната титла.

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ФЕНОВЕТЕ НА ФРАНЦИЯ

ФЕНОВЕТЕ НА УРУГВАЙ