Торейра: Напускаме Мондиала с високо вдигнати глави

“Смятам, че можем да си тръгнем с високо вдиганти глави. Защитихме добре цветовете на Уургвай. Представихме страната ни с достойнство, спечелихме няколко мача и направихме всичко възможно, за да стигнем още по-далеч. Този път обаче се изправихме срещу твърде силен съперник”, заяви Торейра.

Халфът на Уругвай Лукас Торейра смята, че тимът му няма от какво да се срамува след отпадането от Франция на 1/4-финала на световното първенство. Според него тимът му си тръгва от Русия с високо вдигнати глави.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018



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ФЕНОВЕТЕ НА ФРАНЦИЯ

ФЕНОВЕТЕ НА УРУГВАЙ