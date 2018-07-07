Погба: Ако продължим така, няма кой да ни спре

Халфът на Франция Пол Погба бе изключително щастлив след класирането на тима му на 1/2-финал на световното първенство. Това стана факт след победата с 2:0 над Уругвай на четвъртфинала. Футболистът на “Петлите” вярва, че с подобна игра тимът му може да вдигне титлата.

“От самото начало бе ясно, че няма да се получи красив и техничен мач, а ни предсоти тежка битка. Точно това се случи. Имаше агресия, единоборства и трябваше да останем силни психически. Не отстъпихеме и крачка назад и резултатът е налице. Стана класически двубой. Гризман бе над всички. При втория гол направо “запали” ръкавиците на вратаря. Това е моят “Гризу”. Дано успеем да зарадваме хората още веднъж. Ние сме като семейство и ако продължим в същия дух, няма кой да ни спре. Доказахме го с представянето ни на терена”, смята Погба.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018



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