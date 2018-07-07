Куртоа: Избрахме трудния поток, защото можем да победим всеки

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа направи много силен мач срещу Бразилия и има голяма заслуга за победата с 2:1, пратила "червените дяволи" на полуфиналите на световното първенство.

"Стремим се към победата във всеки мач. Дори срещу Англия, когато вече се бяхме класирали за осминафиналите, излязохме само с мисълта за победа. Знаехме, че така ще отидем в по-сложния поток, но сме уверени, че можем да спечелим срещу всеки съперник", сподели Куртоа.



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"Мисля, че от началото на годината ме критикуваха несправедливо. Днес показах какво мога и се радвам. Спасяването в края след удара на Неймар? Знаех, че той обича да стреля по този начин и реагирах навреме. Получи се чудесно", обясни стражът на белгийците.

"Искам да добавя още нещо. Не съм се присмял на Джордан Пикфорд заради ръста му. Само казах след мача ни срещу Англия, че аз бих спасил удара за гола, защото съм по-висок", каза още Куртоа.





ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ