Куртоа: Избрахме трудния поток, защото можем да победим всеки

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Куртоа: Избрахме трудния поток, защото можем да победим всеки07 юли 2018 | 00:22 - Обновена
Вратарят на Белгия Тибо Куртоа направи много силен мач срещу Бразилия и има голяма заслуга за победата с 2:1, пратила "червените дяволи" на полуфиналите на световното първенство.
"Стремим се към победата във всеки мач. Дори срещу Англия, когато вече се бяхме класирали за осминафиналите, излязохме само с мисълта за победа. Знаехме, че така ще отидем в по-сложния поток, но сме уверени, че можем да спечелим срещу всеки съперник", сподели Куртоа.
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"Мисля, че от началото на годината ме критикуваха несправедливо. Днес показах какво мога и се радвам. Спасяването в края след удара на Неймар? Знаех, че той обича да стреля по този начин и реагирах навреме. Получи се чудесно", обясни стражът на белгийците.
"Искам да добавя още нещо. Не съм се присмял на Джордан Пикфорд заради ръста му. Само казах след мача ни срещу Англия, че аз бих спасил удара за гола, защото съм по-висок", каза още Куртоа.
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ
|Титуляри
|Алисон
|1
|1
|Тибо Куртоа
|Фагнер
|22
|2
|Тоби Алдервейрелд
|Тиаго Силва
|2
|4
|Венсан Компани
|Миранда
|3
|5
|Ян Вертонген
|Марсело
|12
|15
|Тома Моние
|Паулиньо
|15
|8
|Маруан Фелайни
|Фернандиньо
|17
|6
|Аксел Витсел
|Вилиан
|19
|22
|Насер Шадли
|Филипе Коутиньо
|11
|7
|Кевин де Бройне
|Неймар
|10
|9
|Ромелу Лукаку
|Габриел Жезус
|9
|10
|Еден Азар
|Резерви
|Дъглас Коста
|7
|17
|Юри Тилеманс
|Ренато Аугусто
|8
|3
|Томас Вермаален
|Роберто Фирмино
|20
|Фагнержълт картон
|90'
|87'
|Ромелу Лукакуизлиза
|Юри Тилемансвлиза
|Фернандиньожълт картон
|85'
|83'
|Насер Шадлиизлиза
|Томас Вермааленвлиза
|Ренато Аугустогол
|76'
|Паулиньоизлиза
|73'
|Ренато Аугустовлиза
|71'
|Тома Мониежълт картон
|Габриел Жезусизлиза
|58'
|Дъглас Коставлиза
|47'
|Тоби Алдервейрелджълт картон
|Вилианизлиза
|46'
|Роберто Фирминовлиза
|31'
|Кевин де Бройнегол
|13'
|Фернандиньоавтогол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 3382
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