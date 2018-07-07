Ренато Аугусто: Не си вкарахме положенията

“Трябва да сме готови за всяка ситуация, включително и да изоставаме в резултата още в началото. Първият гол определено ни стъписа, а след това получихме още един и стана още по-трудно да се върнем в мача. Борихме се до самия край. Трудно е да говоря след подобен двубой. Смятам, че направихме всичко възможно, за да изравним. Имахме положения пред мен, пред Филипе Коутиньо и други, но просто не ги реализирахме. Това е тъжен ден. Много са причините за грешките, които допускахме в мача. Опитвахме да направим решаващ пас, но това доведе до доста грешки. Прзез второто полувреме играхме добре, но Белгия продължава заслужено”, смята авторът на единствения гол за Бразилия.

Халфът на Бразилия Ренато Аугусто не скри тъгата си след отпадането на тима му на 1/4-финала на световното първенство в Русия след загуба с 1:2 от Белгия. Той смята, че основната причина за това поражение е фактът, че “Селесао” не си вкара положенията, които създаде в мача.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ