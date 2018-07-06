Де Бройне: Такъв шанс идва веднъж в живота

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Де Бройне: Такъв шанс идва веднъж в живота06 юли 2018 | 23:57 - Обновена
Хакфът на Белгия Кевин де Бройне беше избран за най-добър футболист в мача срещу Бразилия от 1/4-финалите на Мондиал 2018. Той отбеляза втория гол за успеха с 2:1, който осигури място на "червените дяволи" сред четирите най-добри отбора на планетата.
"Рискувахме и променихме тактиката си. Оставихме Ромелу Лукаку сам напред, защото знаехме, че и сам може да си създава положения. През първото полувреме имахме доста такива. След почивката мачът беше различен. Бразилия започна да атакува много повече. Това беше изпитание за нашия характер, но се борихме през всичките 90 минути и успяхме", сподели Де Бройне.
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"Бъдещият ни съперник Франция е невероятен отбор. На полуфинал на световно първенство не можеш да срещнеш слаб съперник. На това ниво разликата между отделните тимове е минимална. Ще направим всичко по силите си, за да победим. Ако Франция ни надиграе, ще ги поздравим", каза още звездата на Манчестър Сити.
"Фактът, че сме в топ 4 на света, много ни радва. Но когато стигнеш до полуфинал, искаш и титлата. Такъв шанс идва веднъж в живота, дано съумеем да го използваме", добави Де Бройне.
ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ
ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ
|Титуляри
|Алисон
|1
|1
|Тибо Куртоа
|Фагнер
|22
|2
|Тоби Алдервейрелд
|Тиаго Силва
|2
|4
|Венсан Компани
|Миранда
|3
|5
|Ян Вертонген
|Марсело
|12
|15
|Тома Моние
|Паулиньо
|15
|8
|Маруан Фелайни
|Фернандиньо
|17
|6
|Аксел Витсел
|Вилиан
|19
|22
|Насер Шадли
|Филипе Коутиньо
|11
|7
|Кевин де Бройне
|Неймар
|10
|9
|Ромелу Лукаку
|Габриел Жезус
|9
|10
|Еден Азар
|Резерви
|Дъглас Коста
|7
|17
|Юри Тилеманс
|Ренато Аугусто
|8
|3
|Томас Вермаален
|Роберто Фирмино
|20
|Фагнержълт картон
|90'
|87'
|Ромелу Лукакуизлиза
|Юри Тилемансвлиза
|Фернандиньожълт картон
|85'
|83'
|Насер Шадлиизлиза
|Томас Вермааленвлиза
|Ренато Аугустогол
|76'
|Паулиньоизлиза
|73'
|Ренато Аугустовлиза
|71'
|Тома Мониежълт картон
|Габриел Жезусизлиза
|58'
|Дъглас Коставлиза
|47'
|Тоби Алдервейрелджълт картон
|Вилианизлиза
|46'
|Роберто Фирминовлиза
|31'
|Кевин де Бройнегол
|13'
|Фернандиньоавтогол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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