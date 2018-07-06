Де Бройне: Такъв шанс идва веднъж в живота

Хакфът на Белгия Кевин де Бройне беше избран за най-добър футболист в мача срещу Бразилия от 1/4-финалите на Мондиал 2018. Той отбеляза втория гол за успеха с 2:1, който осигури място на "червените дяволи" сред четирите най-добри отбора на планетата.

"Рискувахме и променихме тактиката си. Оставихме Ромелу Лукаку сам напред, защото знаехме, че и сам може да си създава положения. През първото полувреме имахме доста такива. След почивката мачът беше различен. Бразилия започна да атакува много повече. Това беше изпитание за нашия характер, но се борихме през всичките 90 минути и успяхме", сподели Де Бройне.



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"Бъдещият ни съперник Франция е невероятен отбор. На полуфинал на световно първенство не можеш да срещнеш слаб съперник. На това ниво разликата между отделните тимове е минимална. Ще направим всичко по силите си, за да победим. Ако Франция ни надиграе, ще ги поздравим", каза още звездата на Манчестър Сити.

"Фактът, че сме в топ 4 на света, много ни радва. Но когато стигнеш до полуфинал, искаш и титлата. Такъв шанс идва веднъж в живота, дано съумеем да го използваме", добави Де Бройне.





ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ