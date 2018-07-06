Европа не дава ръка на останалия свят от 16 години

За четвърти пореден път световният шампион по футбол ще бъде от Европа. Това стана ясно, след като Бразилия и Уругвай отстъпиха в своите четвъртфинали срещу Белгия и Франция. Така преди мачовете Швеция срещу Англия и Русия срещу Хърватия, останалите шест състава на Мондиал 2018 година са от Стария континент.

Интересното е, че никога в историята на футбола не е имало толкова жестока доминация от Европа. Рекордьорът Бразилия спечели през 2002 година в Япония и Южна Корея своята пета титла, след което Италия (2006), Испания (2010) и Германия (2014) триумфираха. На 15 юли отново държава от Стария континент ще изпадне в екстаз, като има сериозен шанс да има дебютен първенец. От останалите шест състава само Франция (1998) и Англия (1966) са стъпвали на световния връх.

Преди това в историята - Италия (1934 и 1938), както Италия (2006), Испания (2010) и Германия (2014) са двете най-дългите шампионски серии на Европа в първите 20 Мондиала.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ БРАЗИЛИЯ - БЕЛГИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БРАЗИЛИЯ

ФОТОГАЛЕРИЯ С ФЕНОВЕТЕ НА БЕЛГИЯ

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018