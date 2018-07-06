Новият световен шампион ще бъде от Европа

Основният фаворит за световната титла Бразилия, както и вторият най-силен отбор от последните световни квалификации на Южна Америка - Уругвай, се сбогуваха с Мондиал 2018 в Русия още на четвъртфиналите. Така на турнира останаха само европейски отбори, което означава, че новият първенец на планетата отново ще бъде от Стария континент.

Шампионът Германия вече беше детрониран в груповата фаза, но със сигурност най-ценната купа ще остане в Европа. Първият полуфинал е между Франция и Белгия, докато последните два четвъртфинала са между четири европейски състава - Швеция и Англия, както и Русия - Хърватия.

От останалите в надпреварата шест отбора само Франция 1998 година и Англия 1996 година, са печелили световната титла.

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